Біткойн продовжує зростати в ціні та тестує важливі цінові рівні 

Біткойн продовжує зміцнювати позиції на ринку. Таким чином, вартість цифрової монети навіть наблизилася до локального максимуму. Що відбувається на ринку – читайте далі.

Станом на 24 січня 2023 року курс біткойна перетнув позначку у 23 тисячі доларів за монету. Завдяки цьому ринкова капіталізація криптовалюти зросла до 445 мільярдів доларів США. Про останні зміни на ринку розповідає 24 канал.

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Біткойн продовжує зростати в ціні

Загалом частка ринку монети з початку 2023 року зросла на 5,6% до 40,6%. Біткойн залишається найвідомішою та найдорожчою цифровою монетою у світі. Нагадаємо, що минулого тижня біткойн на кілька годин досягнув найвищого рівня за останні 4 місяці.

Також варто зауважити, що з початку поточного року ринок криптовалют почав фіксувати поступове зростання цін. Зокрема, за перші 15 днів січня флагман ринку – біткойн – подорожчав на 28%, продемонструвавши один із найкращих результатів на ринку з 2020 року.

На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна коливається на рівні 22 900 доларів за монету. Ринкова капіталізація цифрової монети становить 441,35 мільярда доларів, інформує портал CoinDesk. За останні 24 години криптовалюта подорожчала на 0,57%. Загальна капіталізація ринку криптовалют наразі зупинилася на позначці у 1,05 трильйона доларів, за даними CoinMarketCap.