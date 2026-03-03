Биткойн на перепутье – 60 или 70 тысяч долларов: какие сценарии на ближайшие месяцы

Одна из самых популярных криптовалют мира продолжает держать инвесторов в напряжении. 3 марта цена биткойна колебалась в пределах 65–69 тысяч долларов, демонстрируя умеренный рост на фоне геополитической нестабильности и макроэкономических факторов.

Что ждет биткоин в ближайшие месяцы?

Рынок оказался в ситуации неопределенности, где возможны как дальнейшее падение, так и восстановление. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Биткойн находится в зоне неопределенности, где он с легкостью может как дальше корректироваться, так и пойти на восстановление. Текущая цена биткойна близка к стоимости электроэнергии, которая тратится на его майнинг, для обеспечения системы и всех платежей. Исторически биткойн не может долго находиться в зоне себестоимости или тем более ниже.

Как отмечает эксперт, одним из ключевых факторов давления на криптовалюту стал отток капитала из спотовых ETF-фондов: инвесторы массово выходили, заставляя фонды продавать биткойн на рынке, что усиливало падение. Капитал перетекал в золото, которое считается более безопасным активом и демонстрирует стремительный рост.

В то же время в конце февраля были заметны признаки стабилизации ситуации на крипторынке, говорит Андрей Шевчишин. Финансовый аналитик отметил, что 24 – 25 февраля после долгой распродажи в ETF-фонды вернулся капитал: суммарно около 750 миллионов долларов за два дня.

Положительное влияние в долгосрочной перспективе могут иметь и приближение регулирования крипторынка в США и усиление роли институциональных инвесторов.

Все больше институциональных инвесторов, все больше фирм включают биткойн в свои активы. То есть есть есть институциональный сдвиг этого рынка. И это оставляет надежды, что все же перспективы более положительные, чем отрицательные. Хотя сейчас мы на распутье,

– заключает Андрей Шевчишин.

Однако эксперт предостерегает и о рисках: если отток капитала возобновится, возможно дальнейшее падение биткойна. На это в частности может повлиять фактор эмоциональной распродажи в ответ на геополитические шоки. Например, их могут вызывать заявления или действия президента США Дональда Трампа.

Интересно! Биткойн отреагировал на новости о операции США и Израиля против Ирана, упав до менее 64 тысяч долларов, однако впоследствии восстановился и 2 и 3 марта приближался к отметке 70 тысяч долларов.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассматривает вероятность следующих сценариев для биткойна:

падение в случае, если возобновится отток из ETF;

восстановление, поскольку криптовалюта факатично достигла "дна" с точки зрения себестоимости;

отсутствие существенных падений или ростов на фоне повышенной волатильности, пока не появится точка разворота.

Эксперт также напоминает, что типичные "криптозимы" длятся около 400 дней, а сейчас от пика прошло чуть более 140 дней.

По данным CoinMarketCup, по состоянию на 17:30 по киевскому времени цена биткойна находилась на уровне около 66,8 тысячи долларов.

