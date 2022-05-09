Биткоин обвалился до минимума с июля 2021: что стало импульсом и сколько стоит монета

Главная криптовалюта мира – биткоин – обвалилась ниже 33 тысяч долларов за монету. Это самый низкий уровень с середины июля 2021 года.

Масштабная распродажа акций в США на прошлой неделе вызвала сметение на рынке криптовалют. Это привело к падению стоимости цифровых монет примерно на 10%. Биткоин тоже продолжает падать в цене.

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Новый обвал биткоина

В результате биткоин упал в цене до 32 650 долларов за монету. Это самая низкая цена самой известной криптовалюты в мире с июля 2021 года. С начала 2022 года цифровая монета торговалась в узком диапазоне, пытаясь восстановить свои ценовые максимумы, которые были зафиксированы в конце прошлого года.

Напомним, максимально стоимость криптовалюты поднималась до 68,990 долларов за монету. Рекорд был зафиксирован в ноябре 2021 года. То есть на 9 мая виртуальная монета потеряла более 50% от своей пиковой цены.

К моменту создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровнеза монету. Рыночная капитализация цифровой монеты составляетдолларов, согласно CoinDesk

Обесценение криптовалют произошло после того, как индекс Dow Jones Industrial Average потерял 5 мая свыше 1000 пунктов, а Nasdaq упал на 5%. Это худшие однодневные обвалы с 2020 года. Индексы Dow и Nasdaq повторно упали в пятницу. В то же время Федеральная резервная система США подняла базовую процентную ставку на 0,5% в ответ на инфляционное давление.

Что касается стоимости других цифровых монет, то ситуация следующая (данные CoinDesk ):

Ethereum – 2 259 долларов за монету;

за монету; Dogecoin – 0,106273 доллара за монету;

за монету; Solana – 64,35 доллара за монету.

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