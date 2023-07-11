Джефф Кендрик из Standard Chartered заявил, что биткоин имеет дополнительный потенциал для укрепления позиций на рынке. Более того, аналитик даже заявил, что его предварительный прогноз, согласно которому цифровая монета могла подорожать до 100 тысяч долларов, был слишком консервативен.

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Биткоин может пересечь отметку в 100 тысяч долларов

По мнению эксперта, стоимость биткоина может вырасти в цене до 120 тысяч долларов за монету до конца 2024 года. Одно из ключевых оснований для такого прогноза – изменение позиции майнеров. Это означает, что биткоин может подорожать на 300% от текущего ценового уровня К концу этого 2023 года Кендрик ожидает, что стоимость цифровой монеты подскочит на 67% до 50 тысяч долларов за монету.

По словам аналитиков, его более положительный прогноз связан с ростом доходности майнинга. Это свидетельствует о том, что майнеры в дальнейшем могут продавать меньше цифровых монет, сохраняя уровень своих заработков. Кендрик добавил, что при таком сценарии предложение биткоина на рынке уменьшается, а цена будет расти.

Что такое майнинг Это процесс извлечения криптовалюты с использованием специального оборудования, в основе которого заключается создание новых структурных единиц для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.

Рентабельность майнинга растет благодаря двум факторам:

Большие майнеры (Riot и Core Scientific) сумели уменьшить корпоративные издержки;

сумели уменьшить корпоративные издержки; Снижение цен на энергоносители.

На момент создания этого материала, курс биткоина колеблется на уровне 30 384 доллара за штуку. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 590,40 миллиарда долларов. Исторический максимум биткоин зафиксировал в ноябре 2021 года с ценой почти 69 тысяч долларов за монету, пишет CoinDesk.

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