Биткойн имеет потенциал взлететь до 100 тысяч долларов: что это будет означать для доллара США
Источник:Business Insider
Биткоин, который имеет статус самой популярной криптовалюты мира, стремительно растет в цене. Глава компании Fidelity Global Джурриен Тиммер считает, что цифровая монета имеет потенциал обновить свой исторический максимум в ближайшие два года.
На основе собственной фирменной модели спроса и предложения, Тиммер видит, что биткоин достигнет отметки в 100 тысяч долларов до 2023 года. По его мнению, толчком для этого станет момент, когда цифровую монету начнут покупать импульсивные трейдеры.
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Биткоин имеет потенциал достичь нового исторического максимума
Джурриен Тиммер не считает взлет биткоина на 31% в октябре чем-то чрезвычайным, учитывая соотношение динамики цен между криптовалютой и золотом. Он также добавил, что это достаточно устойчивый шаг, и не пузырь, который вот-вот лопнет. Тиммер подметил, что осеннее подорожание биткоина не связано со спекуляциями, поскольку объем цифровых монет на счетах краткосрочных трейдеров составляет 15%. Поэтому если импульсивные трейдеры активизируются, то есть немало пространства.Согласно данным CoinDesk , актуальная стоимость биткоина колеблется на уровне чуть выше по 59 тысяч долларов за монету. Максимально криптовалюта стоила почти 65 тысяч долларов. Рыночная капитализация биткоина составляет 1,12 триллиона долларов.
Многие эксперты считают, если биткоин достигнет отметки в 100 тысяч долларов, то криптовалюта станет угрозой для доллара США и его статуса главной резервной валюты мира. Однако у Тиммера другое мнение. Он убежден, что рост и принятия биткоина будут только способствовать укреплению статуса доллара США в мире.