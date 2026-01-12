Изменения биткоина за первую неделю торгов: его уровень ожидался выше

В течение первой недели торгов в 2026 году биткойн был на уровне около 90 000 долларов. Это примерно на 2% меньше, чем годом ранее. Как именно колебалась цена на эту монету, читайте дальше.

Что происходит со стоимостью биткойна?

Биткойн не смог преодолеть отметку – 95 тысяч долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Фактически, эта крипта никак не может восстановиться после "октябрьской распродажи". Тогда такая монета упала почти на треть.

В течение этой недели колебания были такие:

в начале недели биткойн начал восстанавливаться, он достиг пика чуть ниже 94 800 долларов;

уже в пятницу, эта монета торговалась на уровне ориентировочно – 90 200 долларов.

Инвесторы ожидают ряда политических решений в Вашингтоне по тарифам, руководства ФРС и законодательства о криптовалютах, что оставляет биткойн в режиме ожидания. Верховный суд не вынес ожидаемого решения в пятницу о законности тарифов Трампа, что способствует стагнации биткойна наряду с притоком средств в биржевые фонды и геополитической неопределенностью,

– указывает издание.

Сейчас эксперты разделились во мнениях, относительно перспективы биткойна. Некоторые трейдеры ожидают, что:

если биткойн преодолеет психологический барьер в 2025 году разблокируются системные покупки;

тогда монета может достичь 200 000 долларов до конца года.

Сейчас биткойн колеблется около 91 тысячи долларов. Сегодня произошло снижение. На момент написания публикации, одна монета имеет цену – 90,751,30 долларов, сообщает investing.com.



Сколько стоит 1 BTC 12 января 2026 года / Скриншот сервиса investing.com

Как менялась стоимость биткойна в 2025 году?