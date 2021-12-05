В субботу минимальная цена для биткоина составляла примерно 43 тысячи долларов за монету. В то время как в пятницу утром стоимость этой криптовалюты колебалась на уровне 57 тысяч долларов за штуку.

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Что происходит с ценой биткоина

По состоянию на 12:50 в воскресенье на Уолл-стрит самая известная криптовалюта мира торговалась по цене на уровне 49 250 долларов за монету, сообщает Coin Metrics . Ранее в этот день стоимость биткоина упала более чем на 2% , поскольку цифровая монета пыталась вернуться к отметке в 50 тысяч долларов.

Резкое падение биткоина в пятницу, 3 декабря, явилось результатом отказа инвесторов от риска на широком рынке. Все три основных средних показателя завершили торговлю в конце прошлой недели с отрицательной динамикой, продемонстрировав убытки за неделю на фоне опасений относительно того, как повлияет на текущее восстановление экономики новый штамм коронавируса – омикрон.

Биткойн вырос в цене, но не пересек отметку в 50 тысяч долларов / Фото Getty Images

Стратег из компании Miller Tabak Мэтт Мэйли отметил, что рынок биткоинов имеет тенденцию быть намного "тоньше" в течение выходных, что, по всей вероятности, усилило падение. По его мнению, "когда пыль осядет", покупатель вернулся, и все стабилизируется. Актуальная стоимость биткоина согласно CoinDesk :