У суботу мінімальна ціна для біткойна становила приблизно 43 тисячі доларів за монету. Тоді як в п'ятницю вранці вартість цієї криптовалюти коливалася на рівні 57 тисяч доларів за штуку.

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Що відбувається з ціною біткойна

Станом на 12:50 у неділю на Волл-стріт найвідоміша криптовалюта світу торгувалася за ціною на рівні 49 250 доларів за монету, повідомляє Coin Metrics. Раніше цього дня вартість біткойна впала більше ніж на 2%, оскільки цифрова монета намагалася повернутися до позначки у 50 тисяч доларів.

Різке падіння біткойна у п'ятницю, 3 грудня, стало результатом відмови інвесторів від ризику на широкому ринку. Усі три основні середні показники завершили торгівлю наприкінці минулого тижня з від'ємною динамікою, продемонструвавши збитки за тиждень на фоні побоювань щодо того, як вплине на поточне відновлення економіки новий штам коронавірусу – омікрон.

Біткойн зріс в ціні, але не перетнув позначку у 50 тисяч доларів / Фото Getty Images

Стратег з компанії Miller Tabak Метт Мейлі зазначив, що ринок біткойнів має тенденцію бути набагато "тоншим" протягом вихідних, що, цілком ймовірно, посилило падіння. На його думку, "коли пил осяде", покупець повернувся, і все стабілізується. Актуальна вартість біткойна згідно з CoinDesk: