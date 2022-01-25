Биткоин может упасть до 20 тысяч: какую тактику выбрал автор бестселлера Роберт Кийосаки
Источник:твиттер Роберта Кийосаки
Последние несколько недель стали испытанием для рынка криптовалют. Всемирно известный автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что биткоин может существенно подешеветь.
По мнению писателя, самая известная криптовалюта мира может подешеветь до 20 тысяч долларов за монету. Напомним, что в 2021 году цифровая валюта обновила свой исторический максимум, взлетев почти до 69 тысяч долларов за штуку.
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Биткоин может обвалиться до 20 тысяч долларов
Роберт Кийосаки убежден, что эту ситуацию можно использовать в свою пользу, покупая криптовалюту. Он добавил, что сам начал покупать монету-лидера на рынке криптовалют, когда цена биткоина колебалась на уровне 6 и 9 тысяч долларов.
Потенциальный обвал биткоина Кийосаки считает "прекрасной новостью". Он заявил, что приобретет больше виртуальных монет "если и когда биткоин испытает 20 тысяч долларов". Актуальная стоимость криптовалюты к моменту создания этого материала колеблется на уровне 36 557 долларов за монету, рыночная капитализация составляет 692,35 миллиарда долларов, информирует CoinDesk.К теме! Прошлая неделя закончилась для рынка криптовалют на падении . Биткоин обрушился до 5-месячного минимума. Упали в цене и другие цифровые монеты. Одной из причин называли то, что финансовые рынки охватила волна неприязни к риску. В то же время была версия, что обесценивание биткоина произошло из-за перерыва.
Другие прогнозы Роберта Кийосаки
В конце прошлого года писатель прогнозировал масштабное падение драгоценных металлов, биткоина и рынка недвижимости. По его мнению, этот сценарий может стать реальностью из-за, по его словам, "фальшивой инфляции", которой способствуют Федеральная резервная система США и президент Джозеф Байден.
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Кроме того, он ожидал, что в октябре 2021 года на "фондовый рынок ждет гигантский крах", хотя этого не произошло. Такой прогноз Кийосаки опубликовал в твиттере. Одной из причин краха он назвал казначейские векселя и добавил, что наличные лучше всего подходит для получения сделок после падения рынка. Писатель также написал, что не будет продавать золото, серебро и биткоин.