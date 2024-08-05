"Биткоин-кроссовки" от Трампа: кандидат в президенты США выпустил свою обувь

Дональд Трамп, который сейчас баллотируется в Президенты США, создал лимитированную серию "биткойн-кроссовок". Об этом он объявил в своей социальной сети Truth Social.

Трамп выпустил кроссовки

После своего выступления на конференции Bitcoin 2024 бывший президент Дональд Трамп представил лимитированную серию обуви. Во время своей речи Трамп пообещал уволить председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Хенслера и заявил о своем намерении сделать США мировым центром криптовалют.

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Купите свои биткойн-кроссовки прямо сейчас. Это ограниченный тираж, они пронумерованы, и теперь можно расплатиться с помощью BTC или вашей любимой криптовалюты,

– написал Трамп в твиттере.

Эта лимитированная коллекция состоит из:

пар в золотом цвете (1000) – за 499 долларов каждая;

пар в серебряном цвете (4000) – 299 долларов.

Самую дорогую серию раскупили за первые три часа с момента старта продаж.

На кроссовках логотип биткойна сопровождается надписью: "Трамп – криптопрезидент". Это выражение отражает последовательную поддержку бывшего президента Дональда Трампа индустрии цифровых активов.

Кроме того, релиз включает специальное предложение: пять пар каждого типа кроссовок были подписаны Трампом, а покупатели имеют шанс получить пару с автографом случайно.

К слову эти кроссовки уже появились на eBay, где их продают гораздо дороже - от 700 до 2 500 долларов.