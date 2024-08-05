Трамп выпустил кроссовки

После своего выступления на конференции Bitcoin 2024 бывший президент Дональд Трамп представил лимитированную серию обуви. Во время своей речи Трамп пообещал уволить председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Хенслера и заявил о своем намерении сделать США мировым центром криптовалют.

Читайте также Россия узаконила серьезные операции с криптовалютой, чтобы получить опасный инструмент

Купите свои биткойн-кроссовки прямо сейчас. Это ограниченный тираж, они пронумерованы, и теперь можно расплатиться с помощью BTC или вашей любимой криптовалюты,

– написал Трамп в твиттере.

Эта лимитированная коллекция состоит из:

пар в золотом цвете (1000) – за 499 долларов каждая;

пар в серебряном цвете (4000) – 299 долларов.

Обратите внимание! Самую дорогую серию раскупили за первые три часа с момента старта продаж.

На кроссовках логотип биткойна сопровождается надписью: "Трамп – криптопрезидент". Это выражение отражает последовательную поддержку бывшего президента Дональда Трампа индустрии цифровых активов.

Кроме того, релиз включает специальное предложение: пять пар каждого типа кроссовок были подписаны Трампом, а покупатели имеют шанс получить пару с автографом случайно.

К слову эти кроссовки уже появились на eBay, где их продают гораздо дороже - от 700 до 2 500 долларов.