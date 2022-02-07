7 февраля стоимость биткоина пересекла отметку в 43 тысячи долларов за монету. В то же время Shiba Inu была одним из лидеров среди токенов-мемов по росту. Главным импульсом для крипторынка стал мощный отчет о ситуации на рынке труда в США.

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Импульс для крипторынка

Биткоин, имеющий статус известнейшей в мире криптовалюты, за последние 24 часа подорожал на 4,3% до 43 241 доллара. Вторая за популярность криптовалюта Ethereum за аналогичный период выросла в цене на 4% до 3111 долларов за штуку.

На выходных стоимость виртуальной монеты, лежащей в основе сети блокчейна Ethereum, впервые за две недели пересекла отметку в 3 тысячи долларов. Что касается других монет, то ситуация выглядит следующим образом:

Популярный токен-мем за последние сутки вырос в цене на 24,5% до 0,000028 доллара за монету. .

Еще одна известная криптовалюта Dogecoin пошла в гору на 8,3% до 0,158511 доллара за штуку.

Аналитик британской компании GlobalBlock заявил, что положительная реакция на отчет о занятости в США спровоцировала отскок и на рынке криптовалют даже несмотря на то, что Федеральная резервная система получила больше оснований для повышения процентных ставок. Кроме того, он добавил, что биткоин смог преодолеть приблизившуюся к пиковому уровню негативную тенденцию – были ликвидированы короткие позиции на 270 миллионов долларов, что привело к шорт-сквизу.

Что такое шорт-сквиз Это стремительный рост стоимости акций на фондовом рынке. В основном это происходит из-за избытка коротких продаж этой акции, а не других фундаментальных факторов.

Актуальные данные по цифровым монетам, согласно CoinDesk :