7 лютого вартість біткойна перетнула позначку у 43 тисячі доларів за монету. Водночас Shiba Inu була одним із лідером серед токенів-мемів за зростанням. Головним імпульсом для крипторинку став потужний звіт про ситуацію на ринку праці у США.

Цікаво Акцент на валютному ринку: на яку опцію експерти радять звернути увагу

Імпульс для крипторинку

Біткойн, який має статус найвідомішої у світі криптовалюти, за останні 24 години подорожчав на 4,3% до 43 241 долара. Друга за популярність криптовалюта Ethereum за аналогічний період зросла в ціні на 4% до 3111 доларів за штуку.

На вихідних вартість віртуальної монети, яка лежить в основі мережі блокчейну Ethereum, вперше за два тижні перетнула позначку в 3 тисячі доларів. Щодо інших монет, то ситуація виглядає наступним чином:

Популярний мем-токен за останню добу зріс в ціні на 24,5% до 0,000028 долара за монету.

за монету. Ще одна відома криптовалюта Dogecoin пішла в гору на 8,3% до 0,158511 долара за штуку.

Аналітик британської компанії GlobalBlock заявив, що позитивна реакція на звіт про зайнятість у США спровокувала відскок і на ринку криптовалют навіть попри те, що Федеральна резервна система отримала більше підстав для підвищення процентних ставок. Крім того, він додав, що біткойну вдалось подолати негативну тенденцію, яка наблизилася до пікового рівня – було ліквідовано короткі позиції на 270 мільйонів доларів, що призвело до шорт-сквізу.

Що таке шорт-сквіз Це стрімке зростання вартості акцій на фондовому ринку. В основному це відбувається через надлишок коротких продажів цієї акції, а не інших фундаментальних факторів.

Актуальні дані щодо цифрових монет, згідно з CoinDesk: