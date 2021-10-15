Биткоин достиг 60 тысяч долларов впервые с мая: какая причина

Биткойн вырос до новых многомесячных максимумов в четверг, 14 октября, превысив отметку в 60 тысяч долларов. Всего за час стоимость криптовалюты выросла на 3,5%.

Рост биткоина состоялся сразу после отчета Bloomberg. В нем говорилось, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрит биткоин-ETF.

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Сейчас SEC проверяет около 40 заявок на биткоин-ETF. Некоторые из них уже должны объявить на следующей неделе. Аналитики Bloomberg убеждены, что комиссия одобрит по крайней мере некоторые из них, открыв путь к торговле биткоином. Речь идет о ProShares и Invesco.

Что такое биткоин-ETF Это биржевой фонд, который будет использовать биткоин как базовый актив. То есть инвестор будет покупать акции фонда, что будут прикреплены к цене биткоина. Разница с криптобиржей в том, что инвестор более защищен. Эмитенты биткоин-ETF будут нести ответственность за сохранность средств клиентов и их страхования.

Стоимость биткоина