Рост биткоина состоялся сразу после отчета Bloomberg. В нем говорилось, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрит биткоин-ETF.
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Сейчас SEC проверяет около 40 заявок на биткоин-ETF. Некоторые из них уже должны объявить на следующей неделе. Аналитики Bloomberg убеждены, что комиссия одобрит по крайней мере некоторые из них, открыв путь к торговле биткоином. Речь идет о ProShares и Invesco.
Что такое биткоин-ETFЭто биржевой фонд, который будет использовать биткоин как базовый актив. То есть инвестор будет покупать акции фонда, что будут прикреплены к цене биткоина. Разница с криптобиржей в том, что инвестор более защищен. Эмитенты биткоин-ETF будут нести ответственность за сохранность средств клиентов и их страхования.
Стоимость биткоина
- Самая дорогая криптовалюта по рыночной капитализации в апреле достигла рекордной отметки – более 65 000 долларов.
- С тех пор цена резко упала – до уровня в 30 000 долларов в июле.
- По состоянию на 15 октября биткойн торгуется на уровне более 59 000 долларов, по данным CoinMarketCap.