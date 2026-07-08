Фондовый рынок России откатился до уровня 2022 года: что произошло с акциями крупнейших компаний

Российский фондовый рынок продолжает демонстрировать затяжное падение, которое длится уже 17-ю неделю подряд. На этом фоне акции крупнейших компаний страны обновляют многолетние и даже исторические минимумы.

Крупнейшие российские компании продолжают терять в стоимости

Российский фондовый рынок углубляет спад уже семнадцатую неделю подряд. Во время последних торгов индекс Мосбиржи опустился до 2117,5 пункта – самого низкого уровня с 23 декабря 2022 года.

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С начала текущей недели индекс потерял 3,4%, с начала лета – уже 16%, а по сравнению с пиковыми значениями мая 2024 года его падение достигло 40%.

Наибольшие потери, по данным Investing.com, понесли акции российских энергетических и финансовых компаний. В частности, ценные бумаги "Газпрома" за день потеряли еще 3%, а с начала лета подешевели на 21%, опустившись до самого низкого уровня с октября 2008 года.

Акции ВТБ с начала недели упали на 7,2% и обновили исторический минимум. Инвесторы все больше опасаются возможных проблем в банковском секторе России и риска развития банковского кризиса.

В то же время акции "Газпром нефти", которой принадлежат Омский и Московский нефтеперерабатывающие заводы, пострадавшие в результате ударов украинских беспилотников, потеряли 8,3% только с начала недели. Также продолжили дешеветь акции других крупных компаний: "Сбербанка" – на 1,4%, "Роснефти" – на 2,7%, золотодобывающей компании "Полюс" – на 4,8%, а акции сети электроники "М.Видео" – до самого низкого уровня с 2009 года.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что затяжной спад на российском фондовом рынке отражает ухудшение экономических ожиданий, усиление санкционного давления и проблемы ключевых отраслей экономики. Если негативные тенденции сохранятся, российским компаниям будет все сложнее привлекать инвестиции и поддерживать свою рыночную капитализацию.

Между тем акции российского "Газпрома" продолжают стремительно дешеветь и опустились до самого низкого уровня за более чем 17 лет. На фоне падения котировок компания потеряла значительную часть своей рыночной капитализации.