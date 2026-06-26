Криптобиржа Binance может приостановить работу в ЕС уже через несколько дней

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа посоветовала европейским клиентам заранее позаботиться о выводе средств. Причиной стали новые регуляторные требования (MiCA), из-за которых Binance в настоящее время не имеет права продолжать работу в регионе.

Будет ли Binance работать на рынке ЕС

Речь идет о специальной лицензии, которая с 1 июля станет обязательной для всех криптовалютных компаний, предоставляющих услуги на территории Евросоюза. Подробности рассказали в Financial Times.

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Дело в том, что на прошлой неделе Binance не смогла получить общеевропейскую лицензию через Грецию – заявку отклонили менее чем за две недели до вступления в силу новых правил. Теперь компания якобы планирует обратиться к регуляторам во Франции, где уже ранее вела переговоры о получении разрешения.

Впрочем, даже в случае одобрения процедура вряд ли завершится до 1 июля, поэтому биржа временно не сможет обслуживать клиентов.

В то же время пользователи в Польше, Италии, Испании и Франции уже получили электронные письма с инструкциями по выводу средств. При этом в Binance подчеркивают, что не призывают пользователей срочно это делать, ведь:

во-первых, все активы находятся в безопасности;

во-вторых, там уверены в дальнейшем решении проблемы.

Европа остается важным рынком для Binance, и наша приверженность четкой, справедливой и согласованной системе MiCA (Регламент о рынках криптоактивов – 24 Канал) неизменна,

– добавили в компании.

Интересно, что ситуацией уже пытаются воспользоваться конкуренты, имеющие необходимые разрешения для работы в ЕС. В частности, основатель австрийской криптобиржи Bitpanda Эрик Демут пригласил трейдеров воспользоваться услугами его платформы. Аналогичный шаг сделал глава OKX Стар Сюй, который в соцсетях подчеркнул надежность криптовалютных и финансовых сервисов своей компании.

Отметим, что неудача с получением лицензии стала серьёзным ударом для Binance, которая в последние годы пыталась улучшить свою репутацию. Ранее биржа неоднократно сталкивалась с претензиями со стороны надзорных органов в разных странах мира – после громкого инцидента в США в 2023 году её основатель Чанпэн Чжао даже ушёл в отставку с поста генерального директора.