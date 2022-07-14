Известный бизнесмен заявил, что намерен передать все свое состояние в одну благотворительную организацию. Речь идет о Gates Foundation. Этот фонд вместе в прошлом создали уже экс-супруги Билл и Мелинда Гейтс.

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В частности, в твиттере Билл Гейтс сообщил, что в июле передаст 20 миллиардов долларов в фонд. Его главная цель – увеличить годовые расходы до 9 миллиардов долларов к 2026 году. Он также упомянул о вызовах, вызванных пандемией коронавируса, войной россии в Украине и другими факторами.

Бизнесмен также заявил в твиттере, что он обязан вернуть свои ресурсы обществу способом, который поможет наиболее уменьшить страдания и улучшить жизнь людей. Кроме того, он призвал других состоятельных и влиятельных людей тоже сделают шаг в этом направлении.

Глядя в будущее, я планирую отдать почти все свое богатство фонду. Я буду опускаться ниже и наконец исчезну из списка самых богатых людей мира,

– объяснил свое решение Гейтс.

По состоянию на 14 июля 2022 года стоимость акций компании Microsoft колеблется на уровне 251,59 доллара за штуку. В то время как рыночная капитализация техгиганта составляет 1,88 триллиона долларов, информирует Yahoo!Finance. На момент создания этого материала авторитетные издания следующим образом и соответственно оценивают состояние бизнесмена:

Forbes – 102 миллиарда долларов;

– долларов; Bloomberg – 113 миллиардов долларов.

Билл Гейтс также поблагодарил своего давнего соратника и легендарного инвестора Воррена Баффета за многолетнюю поддержку и щедрость, которые помогли фонду строить амбициозные планы. В последний раз бизнесмен внес вклад в Gates Foundation в середине июня 2022 года. Речь идет о сумме в размере 11 миллионов долларов. Добавим, что капитал Баффета Bloomberg оценивает в 96,7 миллиарда долларов.

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