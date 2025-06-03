Билл Гейтс отдаст сотни миллиардов на благотворительность: останется ли он после этого миллиардером

Билл Гейтс инвестирует миллиарды в сферы здравоохранения и образования в Африке в течение 20 лет. Среди главных приоритетов будет здоровье матери и ребенка в странах Африки, а также снижение инфицирования различными инфекционными болезнями.

Сколько Гейтс отдаст на благотворительность и останется ли миллиардером

В мае 2025 года Гейтс заявил, что отдаст 99% от своего состояния до 2045 года (год, когда Фонд Билла Гейтса завершит деятельность). К тому времени сумма состояния ожидается на уровне 200 миллиардов долларов, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Дело в том, что такое заявление было сделано на фоне того, что США при президентстве Дональда Трампа уменьшила внешнюю помощь.

Билл Гейтс Бизнесмен и инвестор, основатель компании Microsoft Недавно я обязался, что в течение следующих 20 лет мое состояние будет роздано. Большинство этих средств будет потрачено на помощь вам в решении проблем здесь, в Африке.

Среди приоритетов Фонда Гейтса является снижение смертности матерей и младенцев, защита следующее поколение от смертельных инфекционных заболеваний и вывод миллиона людей из бедности.

Заметьте! Даже если Билл Гейтс отдаст 99% своего состояния, 5 самый богатый человек в мире несмотря на все останется миллиардером. По данным Forbes, в 2025 году миллиардер занял в рейтинге самых богатых 13 место с состоянием 108 миллиардов долларов.