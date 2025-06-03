Скільки Гейтс віддасть на благодійність і чи залишиться мільярдером

У травні 2025 року Гейтс заявив, що віддасть 99% від свого статку до 2045 року (рік, коли Фонд Білла Гейтса завершить діяльність). До того часу сума статків очікується на рівні 200 мільярдів доларів, передає 24 Канал з посиланням на BBC.

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Річ у тім, що така заява була зроблена на фоні того, що США за президентства Дональда Трампа зменшила зовнішню допомогу.

Білл Гейтс Бізнесмен та інвестор, засновник компанії Microsoft Нещодавно я зобов'язався, що протягом наступних 20 років мої статки будуть роздані. Більшість цих коштів буде витрачено на допомогу вам у розв'язанні проблем тут, в Африці.

Серед пріоритетів Фонду Гейтса є зниження смертності матерів та немовлят, захист наступне покоління від смертельних інфекційних захворювань та виведення мільйона людей з бідності.

Зауважте! Навіть якщо Білл Гейтс віддасть 99% свого статку, 5 найбагатша людина у світі попри все залишиться мільярдером. За даними Forbes, у 2025 році мільярдер посів у рейтингу найбагатших 13 місце зі статками 108 мільярдів доларів.