Как изменилась цена золота, серебра и меди за последнюю неделю

Золото завершило неделю (18 октября) с ценой на уровне 2710 долларов за унцию. Драгоценный металл достиг нового исторического максимума на рынке. Цены на золото растут благодаря глобальному спросу на драгоценный металл, который считают активом-гаванью, и ожиданий относительно дальнейшего снижения процентных ставок мировыми центробанками, информирует Trading Economics.

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Кроме того, золото получило поддержку от роста напряжения на Ближнем Востоке. Речь идет о ликвидации Израилем лидера ХАМАСа. Еще один фактор влияния – это то, что инвесторы отошли от более рискованных активов из-за жестких фискальных мер в Китае в связи с продолжающимся кризисом недвижимости,, а также неопределенностью вокруг президентских выборов в США.

Во время торгов 18 октября 2024 года стоимость серебра остановилась на уровне 33,71 доллара за унцию, согласно данным Markets Insider. Драгоценный металл подорожал более чем на 6%. Серебро подорожало до пикового уровня за 12 лет. На серебро влияли те же факторы, что и на золото.

Медь также завершила неделю с ростом. Металл подорожал до 4,33 доллара за фунт (0,45 килограмма). До этого медь упала в цене до минимума за почти 4 недели. Цены выросли на фоне лучших, чем ожидали экономических данных из Китая, который является главным потребителем этого металла, поскольку это способствовало улучшению рыночных настроений. В то же время тонна меди на конец недели стоила 9625,5 доллара, информирует LME.

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