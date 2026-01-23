Хто може не платити за проїзд у транспорті?
Йдеться про міський пасажирський комунальний транспорт загального користування, про що повідомляє Департамент соціальної та ветеранської політики.
До списку пільговиків належать такі люди:
- УБД та особи, прирівняні до них;
- реабілітовані особи;
- постраждалі учасники Революції гідності;
- особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, які прирівняні до них;
- особа, яка супроводжує людину з інвалідністю внаслідок війни I групи (не більше однієї особи, яка супроводжує);
- громадяни, віднесені до категорії I, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які належать до категорії 2;
- діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;
- особи з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи;
- діти з інвалідністю;
- особа, яка супроводжує осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує)
- військові, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, батьки військових, які загинули чи померли або зникли безвісти під час проходження військової служби;
- член сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;
- особи, яким видано посвідчення бійця-добровольця та члени сімей загиблих (померлих) таких осіб;
- колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання;
- колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю;
- ветерани;
- діти з багатодітних сімей та батьки;
- пенсіонери за віком;
- непрацююча працездатна особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю І групи, дитиною з інвалідністю або престарілим, який досяг 80-річного віку;
- учні закладів загальної середньої освіти міста з 1 вересня по 1 липня;
- курсанти вищих військових навчальних закладів (безоплатний проїзд з 1 вересня по 1 липня);
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
Зверніть увагу! Учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студенти (курсанти невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти можуть платити за проїзд у розмірі 50 % вартості.
Хто може їздити безплатно або зі знижками потягом?
Право за пільги щодо проїзду потягом передбачене Додатком 2 до "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України".
Діти та учні віком від 6 до 14 років мають право на 25% знижки на проїзд у поїздах внутрішнього сполучення. Водночас студенти та учні закладів освіти можуть використати знижку у розмірі 50% на квитки в усіх типах вагонів у межах України.
Люди зі статусом УБД мають вибір:
- безоплатний проїзд один раз на два роки,
- 50% знижка один раз на рік.
Зауважте! Батьки військовослужбовців, які загинули, померли або вважаються зниклими безвісти, мають право на 50% знижки на всі залізничні поїздки територією України.
Що ще слід знати про безплатний проїзд?
- Аби мати змогу не платити за проїзд, людина має продемонструвати документ, який підтверджує статус пільговика. Наприклад, для пенсіонерів це пенсійне посвідчення. Якщо ж документа немає, то людині можуть відмовити у безплатному квитку.
- Також у Львові встановили нову пільгу – 60 безплатних поїздок на місяць міським транспортом. Він почне діяти з 1 березня 2026 року. Однак можливість надається не всім, а українцям які відповідають певним критеріям – є військовим пенсіонером за вислугою років або людиною, які втратила годувальника та досягла 60 років. Також пільговика повинен проживати у Львівській громаді.