Хто може не платити за проїзд у транспорті?

Йдеться про міський пасажирський комунальний транспорт загального користування, про що повідомляє Департамент соціальної та ветеранської політики.

До списку пільговиків належать такі люди:

УБД та особи, прирівняні до них; реабілітовані особи; постраждалі учасники Революції гідності; особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, які прирівняні до них; особа, яка супроводжує людину з інвалідністю внаслідок війни I групи (не більше однієї особи, яка супроводжує); громадяни, віднесені до категорії I, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які належать до категорії 2; діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою; особи з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи; діти з інвалідністю; особа, яка супроводжує осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує) військові, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, батьки військових, які загинули чи померли або зникли безвісти під час проходження військової служби; член сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни; особи, яким видано посвідчення бійця-добровольця та члени сімей загиблих (померлих) таких осіб; колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання; колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю; ветерани; діти з багатодітних сімей та батьки; пенсіонери за віком; непрацююча працездатна особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю І групи, дитиною з інвалідністю або престарілим, який досяг 80-річного віку; учні закладів загальної середньої освіти міста з 1 вересня по 1 липня; курсанти вищих військових навчальних закладів (безоплатний проїзд з 1 вересня по 1 липня); діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Зверніть увагу! Учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студенти (курсанти невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти можуть платити за проїзд у розмірі 50 % вартості.

Хто може їздити безплатно або зі знижками потягом?

Право за пільги щодо проїзду потягом передбачене Додатком 2 до "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України".

Діти та учні віком від 6 до 14 років мають право на 25% знижки на проїзд у поїздах внутрішнього сполучення. Водночас студенти та учні закладів освіти можуть використати знижку у розмірі 50% на квитки в усіх типах вагонів у межах України.

Люди зі статусом УБД мають вибір:

безоплатний проїзд один раз на два роки, 50% знижка один раз на рік.

Зауважте! Батьки військовослужбовців, які загинули, померли або вважаються зниклими безвісти, мають право на 50% знижки на всі залізничні поїздки територією України.

Що ще слід знати про безплатний проїзд?