Об этом совсем не говорят: кто имеет право на бесплатный проезд в Украине

Многие украинцы постоянно пользуются общественным транспортом. Однако многие из них могут не платить за проезд, ведь это предусмотрено украинским законодательством.

Кто может ездить бесплатно общественным транспортом?

Перечень всех категорий граждан, которые могут не оплачивать себе билет, есть на сайте Департамента социальной и ветеранской политики.

Согласно правилам, бесплатно ездить в автобусах, трамваях и троллейбусах, могут:

участники боевых действий и лица, которые приравнены к ним;

пострадавшие участники Революции достоинства;

лица с инвалидностью вследствие войны и лица, приравненные к ним;

лицо, которое сопровождает человека с инвалидностью вследствие войны I группы (должно быть не более одного лица, сопровождающего);

лица, которые отнесены к категории I, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, которые относятся к категории 2;

дети, которым установлена инвалидность, связанную с Чернобыльской катастрофой;

лица с инвалидностью I, II и III группы;

несовершеннолетние с инвалидностью;

лицо, которое сопровождает лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (должно быть не более одного лица, которое сопровождает);

военнослужащие, которые стали лицами с инвалидностью вследствие боевых действий;

родители военных, которые погибли или пропали без вести во время прохождения военной службы;

член семьи погибшего (умершего) ветерана войны;

бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания;

бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признаны лицами с инвалидностью;

ветераны;

члены многодетных семей;

пенсионеры по возрасту;

неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью или человеком, достигшим 80-летнего возраста и т.д;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки

Интересно! Ученики учреждений общего среднего образования города, а также курсанты высших военных учебных заведений имеют право бесплатный проезд с 1 сентября по 1 июля. В то же время учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, студенты учреждений профессионального предвысшего и высшего образования могут платить за проезд в размере 50% стоимости.

Влияет ли возраст пенсионера на право на бесплатный проезд?

Независимо от возраста, в котором человек вышел на пенсию, он имеет право пользоваться льготой на бесплатный проезд. Об этом говорится в постановлении "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Однако человек уже должен официально находиться на пенсии. В частности иметь важный документ – пенсионное удостоверение.

Установить, что право на бесплатный проезд предоставляется при наличии удостоверения установленного образца или справки, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда – также электронного билета, который зарегистрирован в указанной системе и выдается на бесплатной основе,

– отмечается в постановлении.

Обратите внимание! В случае отсутствия пенсионного удостоверения, человеку могут отказать в бесплатном проезде.

Что еще следует знать о транспорте в Украине?