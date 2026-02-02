Кто может ездить бесплатно общественным транспортом?

Перечень всех категорий граждан, которые могут не оплачивать себе билет, есть на сайте Департамента социальной и ветеранской политики.

Согласно правилам, бесплатно ездить в автобусах, трамваях и троллейбусах, могут:

участники боевых действий и лица, которые приравнены к ним;

пострадавшие участники Революции достоинства;

лица с инвалидностью вследствие войны и лица, приравненные к ним;

лицо, которое сопровождает человека с инвалидностью вследствие войны I группы (должно быть не более одного лица, сопровождающего);

лица, которые отнесены к категории I, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, которые относятся к категории 2;

дети, которым установлена инвалидность, связанную с Чернобыльской катастрофой;

лица с инвалидностью I, II и III группы;

несовершеннолетние с инвалидностью;

лицо, которое сопровождает лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (должно быть не более одного лица, которое сопровождает);

военнослужащие, которые стали лицами с инвалидностью вследствие боевых действий;

родители военных, которые погибли или пропали без вести во время прохождения военной службы;

член семьи погибшего (умершего) ветерана войны;

бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания;

бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признаны лицами с инвалидностью;

ветераны;

члены многодетных семей;

пенсионеры по возрасту;

неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью или человеком, достигшим 80-летнего возраста и т.д;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки

Интересно! Ученики учреждений общего среднего образования города, а также курсанты высших военных учебных заведений имеют право бесплатный проезд с 1 сентября по 1 июля. В то же время учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, студенты учреждений профессионального предвысшего и высшего образования могут платить за проезд в размере 50% стоимости.

Влияет ли возраст пенсионера на право на бесплатный проезд?

Независимо от возраста, в котором человек вышел на пенсию, он имеет право пользоваться льготой на бесплатный проезд. Об этом говорится в постановлении "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Однако человек уже должен официально находиться на пенсии. В частности иметь важный документ – пенсионное удостоверение.

Установить, что право на бесплатный проезд предоставляется при наличии удостоверения установленного образца или справки, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда – также электронного билета, который зарегистрирован в указанной системе и выдается на бесплатной основе,

– отмечается в постановлении.

Обратите внимание! В случае отсутствия пенсионного удостоверения, человеку могут отказать в бесплатном проезде.

Что еще следует знать о транспорте в Украине?