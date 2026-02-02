Кто может ездить бесплатно общественным транспортом?
Перечень всех категорий граждан, которые могут не оплачивать себе билет, есть на сайте Департамента социальной и ветеранской политики.
Согласно правилам, бесплатно ездить в автобусах, трамваях и троллейбусах, могут:
- участники боевых действий и лица, которые приравнены к ним;
- пострадавшие участники Революции достоинства;
- лица с инвалидностью вследствие войны и лица, приравненные к ним;
- лицо, которое сопровождает человека с инвалидностью вследствие войны I группы (должно быть не более одного лица, сопровождающего);
- лица, которые отнесены к категории I, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
- участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, которые относятся к категории 2;
- дети, которым установлена инвалидность, связанную с Чернобыльской катастрофой;
- лица с инвалидностью I, II и III группы;
- несовершеннолетние с инвалидностью;
- лицо, которое сопровождает лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (должно быть не более одного лица, которое сопровождает);
- военнослужащие, которые стали лицами с инвалидностью вследствие боевых действий;
- родители военных, которые погибли или пропали без вести во время прохождения военной службы;
- член семьи погибшего (умершего) ветерана войны;
- бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания;
- бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признаны лицами с инвалидностью;
- ветераны;
- члены многодетных семей;
- пенсионеры по возрасту;
- неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью или человеком, достигшим 80-летнего возраста и т.д;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки
Интересно! Ученики учреждений общего среднего образования города, а также курсанты высших военных учебных заведений имеют право бесплатный проезд с 1 сентября по 1 июля. В то же время учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, студенты учреждений профессионального предвысшего и высшего образования могут платить за проезд в размере 50% стоимости.
Влияет ли возраст пенсионера на право на бесплатный проезд?
Независимо от возраста, в котором человек вышел на пенсию, он имеет право пользоваться льготой на бесплатный проезд. Об этом говорится в постановлении "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".
Однако человек уже должен официально находиться на пенсии. В частности иметь важный документ – пенсионное удостоверение.
Установить, что право на бесплатный проезд предоставляется при наличии удостоверения установленного образца или справки, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда – также электронного билета, который зарегистрирован в указанной системе и выдается на бесплатной основе,
– отмечается в постановлении.
Обратите внимание! В случае отсутствия пенсионного удостоверения, человеку могут отказать в бесплатном проезде.
Что еще следует знать о транспорте в Украине?
