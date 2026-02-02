Хто може їздити безплатно громадським транспортом?
Перелік усіх категорій громадян, що можуть не оплачувати собі квиток, є на сайті Департаменту соціальної та ветеранської політики.
Згідно з правилами, безплатно їздити в автобусах, трамваях та тролейбусах, можуть:
- учасники бойових дій та особи, які прирівняні до них;
- постраждалі учасники Революції гідності;
- особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, що прирівняні до них;
- особа, яка супроводжує людину з інвалідністю внаслідок війни I групи (має бути не більше однієї особи, яка супроводжує);
- особи, які віднесені до категорії I, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які належать до категорії 2;
- діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;
- особи з інвалідністю І, II та III групи;
- неповнолітні з інвалідністю;
- особа, яка супроводжує осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (повинно бути не більше однієї особи, яка супроводжує);
- військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій;
- батьки військових, які загинули або зникли безвісти під час проходження військової служби;
- член родини загиблого (померлого) ветерана війни;
- колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання;
- колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю;
- ветерани;
- члени багатодітних родин;
- пенсіонери за віком;
- непрацюючі працездатні особи, яка здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи, дитиною з інвалідністю або людиною, яка досягла 80-річного віку тощо;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
Цікаво! Учні закладів загальної середньої освіти міста, а також курсанти вищих військових навчальних закладів мають право безоплатний проїзд з 1 вересня по 1 липня. Водночас учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти можуть платити за проїзд у розмірі 50 % вартості.
Чи впливає вік пенсіонера на право на безоплатний проїзд?
Незалежно від віку, у якому людина вийшла на пенсію, вона має право користуватися пільгою на безоплатний проїзд. Про це йдеться у постанові "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".
Проте людина вже має офіційно перебувати на пенсії. Зокрема мати важливий документ – пенсійне посвідчення.
Установити, що право на безплатний проїзд надається за наявності посвідчення встановленого зразка чи довідки, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який зареєстрований у зазначеній системі і видається на безоплатній основі,
– наголошується у постанові.
Зверніть увагу! У випадку відсутності пенсійного посвідчення, людині можуть відмовити у безоплатному проїзді.
Що ще слід знати про транспорт в Україні?
