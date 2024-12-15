Башар Асад хранил в Британии десятки миллионов долларов: что призывают сделать с деньгами

Крах режима Башара Асада привел к разоблачению его многочисленных преступлений и ряда тайн. В частности, начало появляться немало информации о его финансовых активах.

В Британии обнаружили миллионы Асада и его союзников

Сирийский диктатор Башар Асад, согласно последним данным, хранит 55 миллионов фунтов стерлингов (68,2 миллиона долларов) на банковском счете в Лондоне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo!Finance.

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Всего на счетах в Великобритании Асад, его семья и союзники спрятали 163 миллионов фунтов стерлингов (почти 202,2 миллиона долларов). В судебных документах от 2011 года указано, что на счету Асада было около 40 миллионов фунтов стерлингов (49,6 миллиона долларов). Их стоимость выросла из-за процентов.

К теме! Правозащитные группы призывают арестовать эти активы и вернуть их в Сирию, как только в стране сформируют новое правительство, что признает международное сообщество.

Ни Асад, ни его семья, ни союзники не имели доступа к этим средствам, поскольку Великобритания ввела санкции после жестокого подавления антиправительственных протестов накануне гражданской войны в Сирии.