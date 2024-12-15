У Британії виявили мільйони Асада та його союзників

Сирійський диктатор Башар Асад, згідно з останніми даними, зберігає 55 мільйонів фунтів стерлінгів (68,2 мільйона доларів) на банківському рахунку в Лондоні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Yahoo!Finance.

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Загалом на рахунках у Великій Британії Асад, його сім'я й союзники сховали 163 мільйонів фунтів стерлінгів ( майже 202,2 мільйона доларів). У судових документах від 2011 року вказано, що на рахунку Асада було близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів (49,6 мільйона доларів). Їхня вартість зросла через відсотки.

До теми! Правозахисні групи закликають заарештувати ці активи та повернути їх до Сирії, як тільки в країні сформують новий уряд, що визнає міжнародна спільнота.

Ні Асад, ні його сім'я, ні союзники не мали доступу до цих коштів, оскільки Велика Британія запровадила санкції після жорстокого придушення антиурядових протестів напередодні громадянської війни в Сирії.