Сколько горючего можно получить из 1 барреля нефти
- С 1 барреля нефти можно получить примерно 85 – 102 литра бензина, 25 – 30 литров дизеля и 20 – 25 литров авиационного топлива.
- Цена нефти марки Brent составляет 111,33 доллара за баррель, американская WTI стоит – 104,28, а российская Urals – 102,47 доллара за баррель.
Часто можно увидеть что объемы нефти измеряются в баррелях. Это специальная единица измерения. Ее используют именно для удобства, в частности, при расчетах.
Что важно знать о нефтяном барреле?
Сначала нефтяной баррель использовался исключительно в системе английских мер, сообщает Energy Education.
Впоследствии этот термин распространился. Интересен нюанс относительно его названия. Ведь называют такой нефтяной баррель – американским.
Важно! Существуют различные виды баррелей. Однако, для расчета объемов нефти используют американский. Ведь он является международным стандартом.
1 американский нефтяной баррель это:
- примерно 159 литров нефти;
- или же – 42 галлона.
Сколько можно получить горючего из 1 барреля нефти?
Точное количество зависит от того, что именно изготавливается из нефти. Например, 1 баррель это ориентировочно 85 – 102 литра бензина. Однако конечные объемы определяются именно октановым числом.
Также из 1 барреля можно получить:
- 25 – 30 литров дизеля;
- 20 – 25 литров авиационного топлива;
- 5 – 7 литров мазута;
- 1 литр – моторного масла;
- 8 – 10 литров нефтяного кокса;
- 9 – 11 литров нефтеперерабатывающего газа;
- 4 – 5 литров сжиженного газа.
Какова стоимость 1 барреля нефти сейчас?
Цена на нефть снижается. Она упала, в частности из-за того, что Трамп решил отложить удары по Ирану, сообщает Reuters.
Как сообщает издание Trading Economics, сейчас расценки следующие:
- Нефть марки Brent – 111,33 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 104,28 доллара за баррель.
- Российская Urals – 102,47 доллара за баррель.
Какие факторы являются решающими для нефтяного рынка сейчас?
Сейчас на нефтяной рынок больше всего влияет именно ситуация на Ближнем Востоке. Иран и США до сих пор не могут заключить мирное соглашение. Обе стороны еще не готовы пойти на уступки.
Недавно Трамп объявил, что он готов осуществить новые удары по Ирану. Это сильно повлияло на нефтяной рынок. Цены на нефть стремительно взлетели. Однако впоследствии американский президент сказал, что пока атак не будет.