За банкноты с Чарльзом ІІІ: банк Англии заработал 914 тысяч фунтов на аукционах

Банк Англии вместе с аукционным домом Spink & Sons провел серию аукционов по продаже банкнот с изображением короля Чарльза ІІІ. На этом они заработали 914 127 фунтов стерлингов.

Что известно об аукционе

Недавние аукционы продемонстрировали большой интерес к коллекционным денежным знакам, установив новые рекорды по продаже банкнот. За 50-фунтовую банкноту было выручено – 26 000 фунтов стерлингов, а редкая 10-фунтовая банкнота с серийным номером HB01 00002 была продана за 17 000 фунтов стерлингов.

Читайте также Нефть стремительно подорожала на рынке, пересекая важную психологическую отметку

Собранные средства пойдут на благотворительность 10 организациям. В частности:

The Childhood Trust – помогает детям из неблагополучных семей;

Shout – помогает людям с психологическими проблемами;

London's Air Ambulance Charity – оплачивает вылет врачей экстренной помощи на вертолетах.

Новые купюры в 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов постепенно заменят предыдущие, с портретом матери, королевы Елизаветы II.