За банкноты с Чарльзом ІІІ: банк Англии заработал 914 тысяч фунтов на аукционах
13 августа 2024, 09:40Читати новину українською
Источник:Банк Англии
Банк Англии вместе с аукционным домом Spink & Sons провел серию аукционов по продаже банкнот с изображением короля Чарльза ІІІ. На этом они заработали 914 127 фунтов стерлингов.
Что известно об аукционе
Недавние аукционы продемонстрировали большой интерес к коллекционным денежным знакам, установив новые рекорды по продаже банкнот. За 50-фунтовую банкноту было выручено – 26 000 фунтов стерлингов, а редкая 10-фунтовая банкнота с серийным номером HB01 00002 была продана за 17 000 фунтов стерлингов.
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Собранные средства пойдут на благотворительность 10 организациям. В частности:
- The Childhood Trust – помогает детям из неблагополучных семей;
- Shout – помогает людям с психологическими проблемами;
- London's Air Ambulance Charity – оплачивает вылет врачей экстренной помощи на вертолетах.