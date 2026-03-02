Изменения действуют с сегодняшнего дня: НБУ вывел из обращения ряд купюр

Со 2 марта 2026 года официально выведены из обращения банкноты номиналами: 1, 2, 5 и 10 гривен. Эти купюры заменены на монеты. Что делать с устаревшими гривнами, читайте дальше.

Можно ли использовать эти банкноты при расчетах?

Начиная со 2 марта, использовать указанные банкноты для расчетов нельзя, указал в эфире телемарафона директор Департамента денежного обращения Нацбанка Олег Прохода.

Олег Прохода Директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины После 2 марта вам не будут давать эти банкноты как остальные – они будут изыматься.

Эти банкноты можно обменять в разных местах, сообщает НБУ. Например:

в уполномоченных банках это разрешено сделать до 28 февраля 2029 года;

в любом отделении украинского банка такое разрешено сделать – до 26 февраля 2027 года;

а в НБУ – это можно осуществить бессрочно.

Важно! Сейчас к уполномоченным банкам НБУ относятся: "Райффайзенбанк", "ПУМБ", "Приватбанк", "Ощадбанк".

Вывод банкнот указанного номинала начался значительно раньше. Их постепенно заменяли на монеты.

Эти банкноты перестанут быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций,

– указал Нацбанк.

Что нужно знать об обмене этих купюр?