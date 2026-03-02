Изменения действуют с сегодняшнего дня: НБУ вывел из обращения ряд купюр
- Со 2 марта 2026 года банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен выведены из обращения и заменены на монеты.
- Эти банкноты можно обменять в отделениях банков до 2027 года, в уполномоченных банках до 2029 года, а в НБУ – бессрочно.
Со 2 марта 2026 года официально выведены из обращения банкноты номиналами: 1, 2, 5 и 10 гривен. Эти купюры заменены на монеты. Что делать с устаревшими гривнами, читайте дальше.
Можно ли использовать эти банкноты при расчетах?
Начиная со 2 марта, использовать указанные банкноты для расчетов нельзя, указал в эфире телемарафона директор Департамента денежного обращения Нацбанка Олег Прохода.
После 2 марта вам не будут давать эти банкноты как остальные – они будут изыматься.
Эти банкноты можно обменять в разных местах, сообщает НБУ. Например:
- в уполномоченных банках это разрешено сделать до 28 февраля 2029 года;
- в любом отделении украинского банка такое разрешено сделать – до 26 февраля 2027 года;
- а в НБУ – это можно осуществить бессрочно.
Важно! Сейчас к уполномоченным банкам НБУ относятся: "Райффайзенбанк", "ПУМБ", "Приватбанк", "Ощадбанк".
Вывод банкнот указанного номинала начался значительно раньше. Их постепенно заменяли на монеты.
Эти банкноты перестанут быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций,
– указал Нацбанк.
Что нужно знать об обмене этих купюр?
Указанные банкноты считаются изношенными. То есть, они нуждаются в замене. Но на них нет спроса, соответственно, регулятор решил вывести эти купюры из обращения.
Обмену подлежит любая сумма. То есть, если вы накопили много таких банкнот, их можно без проблем сдать. К тому же на эту процедуру не установлена комиссия.