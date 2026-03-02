Зміни діють від сьогодні: НБУ вивів з обігу низку купюр
- З 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень виведено з обігу і замінено на монети.
- Ці банкноти можна обміняти у відділеннях банків до 2027 року, в уповноважених банках до 2029 року, а в НБУ – безстроково.
З 2 березня 2026 року офіційно виведено з обігу банкноти номіналами: 1, 2, 5 та 10 гривень. Ці купюри замінені на монети. Що робити із застарілими гривнями, читайте далі.
Чи можна використовувати ці банкноти при розрахунках?
Починаючи з 2 березня, використовувати вказані банкноти для розрахунків не можна, вказав в ефірі телемарафону директор Департаменту грошового обігу Нацбанку Олег Прохода.
Після 2 березня вам не будуть давати ці банкноти як решту – вони будуть вилучатись.
Ці банкноти можна обміняти у різних місцях, повідомляє НБУ. Наприклад:
- в уповноважених банках це дозволено зробити до 28 лютого 2029 року;
- у будь-якому відділенні українського банку таке дозволено зробити – до 26 лютого 2027 року;
- а в НБУ – це можна здійснити безстроково.
Важливо! Наразі до уповноважених банків НБУ належать: "Райффайзенбанк", "ПУМБ", "Приватбанк", "Ощадбанк".
Виведення банкнот вказаного номіналу розпочалося значно раніше. Їх поступово замінювали на монети.
Ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій,
– вказав Нацбанк.
Що потрібно знати про обмін цих купюр?
Вказані банкноти вважаються зношеними. Тобто, вони потребують заміни. Але на них немає попиту, відповідно, регулятор вирішив вивести ці купюри з обігу.
Обміну підлягає будь-яка сума. Тобто, якщо ви накопичили багато таких банкнот, їх можна без проблем здати. До того ж на цю процедуру не встановлена комісія.