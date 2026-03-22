Одна банкнота по 10 миллионов: из-за чего Иран печатает купюры с самым большим номиналом в мире

В течение последней недели Иран распространяет новую купюру номиналом 10 миллионов риалов. Как объясняет Нацбанк страны, решение приняли для того, чтобы люди имели свободный доступ к наличке. В частности нововведение связано с последствиями конфликта на Ближнем Востоке.

Что известно о новой иранской купюре?

О том, в чем особенность банкноты, говорится в материале Financial Times.

Тегеран выпускает новую купюру в 10 миллионов риалов, что является крупнейшим номиналом в истории. Стоимость банкноты составляет 7 долларов.

На ней изобразили мечеть Джаме IX века в Йезде и 2500-летнюю цитадель Бам на обратной стороне.

Обратите внимание! Причиной выпуска таких денег является инфляция в стране.

Так государство пытается справиться с ситуацией во время войны, когда спрос на наличные среди людей значительно возрастает. Иранцы стоят в очередях к банкоматам, чтобы вывести средства со счетов.

В то же время в Нацбанке Ирана заверили, что основными платформами для финансовых операций являются электронные, а также дебетовые карты, мобильный и интернет-банкинг. Относительно новой купюры отметили, что ее ввели "для обеспечения доступа общественности к наличным".

Обратите внимание! Финучреждения Ирана вводят лимиты на выдачу наличных.

Известно также, что до войны самый большой номинал составлял 5 миллионов риалов. Как пишет FT, еще после 12-дневной войны с Израилем в июне 2025 года валюта Ирана потеряла почти 40% от стоимости.

Как война в Иране влияет на мировую экономику?

Обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к стремительному повышению цен на нефть и топливо. Однако речь идет не только о влиянии на рынок энергоносителей.

Обратите внимание! Это крупнейший город в Объединенных Арабских Эмиратах, который считают довольно привлекательным для инвесторов.

Глава агентства "КиевДимСервис", партнеры которого работают в ОАЭ, Андрей Романов рассказал, что за 2025 год заключили рекордное количество сделок с дубайской недвижимостью. Речь идет о почти 200 тысячах.

И несмотря на то, что цены на жилье там выросли до 60% – были очереди из желающих на покупку квадратных метров в городе. Сейчас же, в 2026 году, много сделок приостановили, в премиальном сегменте начали продавать квартиры со скидками.

Скидки могут достигать 20%. Спроса нет, владельцы, особенно те, кому срочно нужно продать, готовы хорошо уступать,

– пояснил Андрей Романов.

В то же время другой эксперт Ирина Луханина отмечает, что для Дубая снижение цен на недвижимость в 20 – 25% это не очень много. И если ситуация стабилизируется, рынок быстро вернет утраченное.

