НБУ оштрафовал 6 банков в Украине на более 60 миллионов гривен
- Нацбанк оштрафовал 6 банков в Украине на более 60 миллионов гривен за нарушения в финансовом мониторинге и валютном законодательстве.
- Самые большие штрафы получили АО "Международный инвестиционный банк" (20,5 млн грн) и банк "Украинский капитал" (20 млн грн) за ненадлежащую проверку клиентов и риск-ориентированный подход.
Нацбанк оштрафовал сразу несколько банков в Украине. Регулятор также объяснил, что именно нарушили кредиторы, указав суммы штрафов для них.
НБУ оштрафовал 6 банков в Украине
В марте 2025 года НБУ оштрафовал сразу 6 украинских банков. Главная причина – это нарушение в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Самый большой штраф получил банк бывшего президента Украины Петра Порошенко. Речь идет об АО "Международный инвестиционный банк". НБУ наложил на кредитора штраф в размере 20,5 миллиона гривен. Второе место по размеру штрафа занимает банк "Украинский капитал". Речь идет о штрафе в размере 20 миллионов гривен.
Нацбанк обнаружил такие нарушения в обоих банках:
- Ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению корректной проверки клиентов.
- Ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода.
Напомним, что, что банки проводят риск профиль каждого клиента. Это связано с тем, что работа банков связана с различными рисками, которые касаются финансовых операций. Проводя проверку своих клиентов, банки пытаются снизить риски для себя.
Штрафы других банков:
- Банк "Южный" получил штраф в размере 400 тысяч гривен за нарушение требований по осуществлению валютного надзора. Кроме того, НБУ обнаружил, что кредитор неподобающе выполнял финансовый мониторинг, что привело к штрафу в размере 7,5 миллиона гривен.
- Национализированный с 2023 года "Сенс Банк" оштрафовали на 4,1 миллиона гривен. Регулятор заявил, что банк не выполнял на необходимом уровне проверку клиентов. Нацбанк также обнаружил недостатки в работе банка при применении риск-ориентированного подхода.
- АО АКБ "Львов" и "Правэкс Банк" получили штраф в размере более 2 миллиона гривен и 5 миллионов гривен соответственно из-за тех же нарушений, что и "Сенс Банк".