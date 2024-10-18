В Украине могут продать два известных банка

Глава НБУ Андрей Пышный рассказал планы по приватизации некоторых украинских банков. По его словам, изменений в банковском секторе можно будет ожидать в 2025 году.

Два банка в Украине готовят к приватизации

Андрей Пышный, возглавляющий НБУ с осени 2022 года, выразил надежду, что одобренный законодателями закон о приватизации государственных банков поможет создать дополнительные возможности и условия для сотрудничества с частными инвесторами. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Первыми в очереди на приватизацию стоят Сенс Банк и Укргазбанк. Андрей Пышный подметил, что эти кредиторы имеют приоритетное значение, согласно меморандуму с Международным валютным фондом, для начала процесса приватизации с привлечением консультанта. Мол, это поможет выбрать лучший вариант во время процесса.

Андрей Пышный Глава НБУ Поэтому очень надеюсь, что 2025 год принесет хорошие новости.

Глава Нацбанка добавил, что все банки в Украине находятся в "нормативной сетке". Об этом свидетельствуют результаты оценки устойчивости, которую провел центральный банк. Напомним, что на сегодня доля государственных банков в Украине составляет около 54%.