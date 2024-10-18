Два банки в Україні готують до приватизації

Андрій Пишний, який очолює НБУ з осені 2022 року, висловив сподівання, що схвалений законодавцями закон про приватизацію державних банків допоможе створити додаткові можливості та умови для співпраці з приватними інвесторами. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Першими у черзі на приватизацію стоять Сенс Банк та Укргазбанк. Андрій Пишний підмітив, що ці кредитори мають пріоритетне значення, згідно з меморандумом з Міжнародним валютним фондом, для початку процесу приватизації із залученням консультанта. Мовляв, це допоможе обрати найкращий варіант під час процесу.

Андрій Пишний Глава НБУ Тому дуже сподіваюся, що 2025 рік принесе хороші новини.

Очільник Нацбанку додав, що усі банки в Україні перебувають у "нормативній сітці". Про це свідчать результати оцінки стійкості, яку провів центральний банк. Нагадаємо, що на сьогодні частка державних банків в Україні складає близько 54%.