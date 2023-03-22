Руководители мощных банков в Швейцарии сообщают, что зажиточных Клиентов из Китая все больше беспокоит вопрос о целесообразности хранения денег в стране. В то же время финансовые учреждения сообщили о начало проверки клиентов-россиян.

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Банки в Швейцарии беспокоят сомнения клиентов из Китая

Мол, они шокированы, что Швейцария отказалась от своего нейтралитета в контексте санкций против России, которые вводят страны коллективного Запада из-за полномасштабного вторжения в Украину.

В частности, глава правления, контролирующий азиатские операции, сообщил о наличии статистических доказательств, что сотни клиентов отказываются от своих планов по открытию счетов в банках Швейцарии.

Financial Times обратился по комментариям об опыте работы с частными клиентами из Китая к представителям 6 из 10 крупнейших банков европейской страны. Все они поделились в целом схожими историями. Банкиры также добавили, что их беспокоит негативное влияние на прибыльное направление бизнеса и важный источник будущего роста.

Вопрос о санкциях возник у клиентов. Это, безусловно, вызвало беспокойство клиентов в конце прошлого года. Они спрашивали, будут ли их деньги у нас в безопасности,

– заявил один из банкиров.

Важно! Швейцарские банкиры активно выступали против конфискации российских активов в стране, когда шла такая дискуссия. Они заявляли, что это могло бы стать смертным приговором для всей отрасли. Кроме того, банки осудили решение властей о присоединении к санкциям против России.

Мнения экспертов

Аналитик из RBC Capital Markets добавила, что Азия составляет немаловажную долю доходности швейцарских банков. По ее словам, если проследить по стоимости акций финансовых учреждений, они тесно связаны с азиатскими индексами. Выделяют два основания:

Большая часть доходов в банки поступает именно из стран Азии;

поступает именно из стран Азии; Исторически значительная часть роста доходов, связанная с управлением капиталом.

Некоторые банки в Швейцарии уже думают, как справиться с вызовами при существенном ухудшении отношений с Китаем. В частности, речь идет о вариантах защиты и успокоения крупнейших китайских клиентов.

Аналитик Vontobel, занимающийся вопросами банков, также прокомментировал эту ситуацию. Все менеджеры, работающие с капиталом в Швейцарии, вынуждены учитывать влияние официальной позиции страны в отношении санкций против России.

Этот вопрос стоит на повестке дня на уровне правления и исполнительного комитета. Они все пытаются подготовиться к тому, что будет дальше,

– подчеркнул эксперт.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжение России в Украину в феврале 2022 года правительство Швейцарии приняло решение о присоединении к санкционной политике ЕС. Речь идет о введении ограничений против государства-агрессора и состоятельных россиян, входящих в близкое окружение Путина.

Кроме того, за последние несколько недель, внимание мира приковано к действиям Китая, который является второй экономикой мира. В частности, речь идет о шпионском шаре над США и позиции официального Пекина в отношении России, включая вероятные поставки оружия агрессору. На этом фоне все чаще звучат заявления и дискуссии о введении санкций против Китая.