Очільники потужних банків у Швейцарії повідомляють, що заможних клієнтів з Китаю все більше турбує питання про доцільність зберігання грошей у країні. Водночас фінансові установи повідомили про початок перевірки клієнтів-росіян.

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Банки у Швейцарії турбують сумніви клієнтів з Китаю

Мовляв, вони шоковані, що Швейцарія відмовилася від свого нейтралітету у контексті санкцій проти Росії, які країни колективного Заходу запроваджують через повномасштабне вторгнення в Україну.

Зокрема, очільник правління, який контролює азійські операції, повідомив про наявність статистичних доказів, що сотні клієнтів відмовляються від своїх планів щодо відкриття рахунків у банках Швейцарії.

Financial Times звернувся за коментарями про досвід роботи з приватними клієнтами з Китаю до представників 6 із 10 найбільших банків європейської країни. Усі вони поділилися загалом схожими історіями. Банкіри також додали, що їх турбує негативний вплив на прибутковий напрямок бізнесу та важливе джерело майбутнього зростання.

Питання про санкції виникло у клієнтів. Це, безперечно, викликало занепокоєння клієнтів наприкінці минулого року. Вони запитували, чи їхні гроші будуть у нас у безпеці,

– заявив один із банкірів.

Важливо! Швейцарські банкіри активно виступали проти конфіскації російських активів у країні, коли тривала така дискусія. Вони заявляли, що це могло стати б смертним вироком для всієї галузі. Крім того, банки засудили рішення влади про приєднання до санкцій проти Росії.

Думки експертів

Аналітикиня з RBC Capital Markets додала, що Азія становить важливу частку прибутковості швейцарських банків. За її словами, якщо простежити за вартістю акцій фінансових установ, то вони тісно пов'язані з азійськими індексами. Виділяють дві підстави:

Велика частина доходів до банків надходить саме з країн Азії;

надходить саме з країн Азії; Історично значна частина зростання прибутків, пов'язана з управлінням капіталом.

Деякі банки у Швейцарії уже думають, як впоратися із викликами у разі суттєвого погіршення відносин з Китаєм. Зокрема, йдеться про варіанти захисту та заспокоєння найбільших китайських клієнтів.

Аналітик Vontobel, який займається питаннями банків також прокоментував цю ситуацію. Всі менеджері, які працюють з капіталом у Швейцарії, вимушені враховувати вплив офіційної позиції країни до санкцій проти Росії.

Це питання стоїть на порядку денному на рівні правління та виконавчого комітету. Вони всі намагаються підготуватися до того, що буде далі,

– наголосив експерт.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року уряд Швейцарії ухвалив рішення про приєднання до санкційної політики ЄС. Йдеться про запровадження обмежень проти держави-агресорки та заможних росіян, які входять до близького оточення Путіна.

Крім того, за останні кілька тижнів, увага світу прикута до дій Китаю, який є другою економікою світу. Зокрема, йдеться про шпигунську кулю над США та позицію офіційного Пекіна щодо Росії, включаючи ймовірне постачання зброї агресору. На цьому фоні все частіше звучать заяви та дискусії про запровадження санкцій вже проти Китаю.