Банки в Китае возвращают в Россию почти 80% платежей в юанях: чего боится Пекин

У россиян возникает все больше проблем с платежами в Китай. Об этом сообщают осведомленные с ситуацией источники.

Китай возвращают большинство платежей в Россию

На сегодня источники, которые знакомы с ситуацией, сообщают, что китайские банки начали возвращать в Россию около 80% переводов в юанях, информируют российские СМИ. Дело в том, что банки из Поднебесной с конца 2023 года ужесточают требования к клиентам из России.

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Напомним, что именно тогда действующий президент США Джо Байден разрешил Минфину США принимать решение о введении вторичных санкций против финансовых учреждений третьих стран, которые сотрудничают с российскими подсанкционными компаниями и помощь военно-промышленному комплексу агрессора.

Еще больше на ситуацию повлияли санкции, которые США ввели против России в июне 2024 года. В частности, тогда официальный Вашингтон включил в определение ВПК России всех подсанкционных лиц, в том числе российские банки. После этого переводы россиян в Китае начали зависать на несколько недель. Более того, их довольно часто отменяли без объяснения никаких причин. Интересно, что с россиян все равно взимают комиссии за операции.

В июле стало известно, что китайские банки, которые продолжают работать на российском рынке, решили покинуть Московскую фондовую биржу, которая попала под последние санкции США

Представитель одной консалтинговой компании добавил, что китайские банки в целом ничего не запрашивают, тогда как деньги просто зависают на корреспондентских счетах на 30 – 40 дней и возвращают обратно. По его словам, бывают ситуации, когда после прибытия товара в Россию, поставщик из Китая не может получить оплату в течение 5 – 6 месяцев. Довольно часто китайские компании сотрудничают с Россией на условиях наложенного платежа.