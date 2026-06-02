Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Финансы Финансовые новости Украинцам могут усложнить доступ к счетам: когда и кого могут коснуться новые правила финмониторинга
2 июня, 13:00
9

Украинцам могут усложнить доступ к счетам: когда и кого могут коснуться новые правила финмониторинга

Валерия Городинская

После регистрации евроинтеграционного законопроекта №14327 внимание общественности приковано к перспективам присоединения Украины к SEPA – Единой зоны платежей в евро (Single Euro Payments Area). В случае присоединения украинцы и бизнес смогут осуществлять переводы в евро между странами-участницами быстрее, дешевле и по упрощенным правилам – фактически так же, как это работает внутри Европейского союза.

В то же время вместе с потенциальными преимуществами появляются и вопросы по практической реализации реформы. В частности, в фокусе внимания оказались возможные изменения в сфере финансового мониторинга и работы банков. В Национальном банке и коммерческих банках объясняют, что ключевой вектор уже определен – это усиление прозрачности финансовых операций и гармонизация с европейскими требованиями.

24 Канал узнал, начали ли банки уже сейчас усиливать проверки клиентов, какие новые правила готовят и почему для ФЛП ввели новые лимиты на переводы.

В Национальном банке Украины объясняют, что SEPA является частью более глубокой финансовой интеграции с Евросоюзом и одновременно требует полного соответствия европейским стандартам в сфере финансового мониторинга.

По словам заместителя председателя НБУ Алексея Шабана, присоединение к SEPA – это не только об удешевлении переводов, но и о гармонизации правил функционирования платежной системы и усиление прозрачности финансовых операций.

Читайте также Внедрены важные изменения по картам: Ощадбанк сделал объявление

На запрос 24 Канала в Ощадбанке объяснили, что евроинтеграционные инициативы, в частности потенциальное присоединение Украины к SEPA, действительно определяют общее направление развития финансового сектора.

В то же время банк отмечает, что сейчас работает исключительно в рамках действующего законодательства и применяет риск-ориентированный подход к финансовому мониторингу в соответствии с украинскими и международными стандартами.

В случае принятия новых законодательных инициатив Ощад, по-прежнему, имплементирует соответствующие изменения в собственные внутренние нормативные документы и процедуры и будет осуществлять деятельность в соответствии с требованиями, – добавляют в банке.

Подобную позицию озвучили и в "Сенс Банке". Там отмечают, что сейчас банки действуют в соответствии с действующим законодательством, в частности базового закона в сфере финансового мониторинга – "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В банке обращают внимание на то, что законопроект №14327, зарегистрирован 23 декабря 2025 года, пока еще не принят и не является частью действующего законодательства. Кроме того, существует альтернативная редакция документа – №14327-1.

Поэтому только после принятия соответствующих изменений парламентом НБУ как регулятор будет иметь время для обновления собственных нормативных актов. И только после этого банки как субъекты первичного финансового мониторинга будут обязаны адаптировать внутренние процессы к новым требованиям.

Изменение банками собственных подходов к внутрибанковским процессам в сфере финансового мониторинга, особенно в сенситивных вопросах взаимодействия с клиентами, должно прежде всего основываться на нормах действующего законодательства Украины, 
– заявили в "Сенс Банке".

Справочно: 24 Канал также обращался за комментарием к "Приватбанку" и Monobank, однако на момент публикации ответа от банков редакция не получила.

В Ощадбанке отмечают, что система финансового мониторинга построена в соответствии с законодательством Украины, а также международных стандартов FATF, Базельского комитета и Вольфсбергских принципов.

Такой подход предусматривает выявление и минимизацию рисков, связанных с финансовыми преступлениями, в частности отмыванием средств, финансированием терроризма и попытками обхода санкций.

В "Сенс Банке" подтверждают, что финмониторинг осуществляется на основе риск-ориентированного подхода и предусматривает выполнение ключевых требований закона. Также там напоминают, что придерживаются требований статьи 8 этого закона, которая определяет ключевые обязанности субъектов первичного финансового мониторинга, среди которых:

  • обязанность назначить в банке работника, ответственного за осуществление финансового мониторинга;
  • разработка внутренних документов по вопросам финансового мониторинга;
  • обеспечение управления рисками в сфере финансового мониторинга;
  • осуществление надлежащей проверки новых клиентов, а также имеющихся клиентов;
  • представление в случаях установленных базовым законом соответствующих сообщений в Госфинмониторинг Украины.

Поэтому, для обслуживания в банке клиент должен предоставить документы и информацию, необходимые для проведения надлежащей проверки в соответствии с требованиями законодательства, добавляют в Ощадбанке. Их объем зависит от типа клиента, вида услуг и уровня риска.

Однако банк может отказать в обслуживании в случаях, предусмотренных законом. К самым распространенным причинам отказа входит: непредоставление клиентом документов или информации на запрос банка, выявление нетипичных или подозрительных операций, не соответствующих риск-профилю клиента, а также случаи, когда предоставленные объяснения или документы не опровергают подозрений относительно возможного незаконного характера деятельности.

В "Сенс Банке" говорят, что базовый закон не определяет исчерпывающего перечня документов, которые должен предоставить клиент. Зато он устанавливает перечень информации, которую банк должен выяснить в рамках процедуры изучения клиента.

Согласно закону для установления деловых отношений физическое лицо должно предоставить паспортные данные, идентификационный номер, а также ответить на вопросы банка в рамках процедуры надлежащей проверки. В определенных случаях банк также может запросить документы, подтверждающие источники происхождения средств или объясняющие содержание финансовых операций, 
– комментируют в "Сенс Банк".

В финучреждении также упоминают, что основными причинами являются установление неприемлемо высокого уровня риска или непредоставление клиентом необходимых документов или информации для проведения надлежащей проверки.

Отдельно банки обращают внимание на обновленный Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Его цель заключается в том, чтобы приблизить украинский финансовый рынок к европейским стандартам.

Целью Меморандума является приведение текущей практики работы рынка финансовых услуг с требованиями законодательства Европейского союза и минимизация размера теневого сектора экономики, 
– объясняют в Ощадбанке.

Напоминаем! Обновленную редакцию Меморандума было подписано банковским сообществом 14 мая 2026 года и предусматривает введение дополнительных и корректировки имеющихся инструментов мониторинга для физических лиц, ФЛП, физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и юридических лиц. Важно добавить, что этот документ не вводит новых законодательных ограничений и не меняет действующих требований финансового мониторинга.

Поэтому с мая ограничения распространяются на счета физических лиц, а с 1 сентября 2026 – на счета юридических лиц и ФЛП. Если клиент не подтверждает источники доходов документально, банки будут применять лимиты в зависимости от уровня риска:

  • для клиентов с высоким риском – до 50 тысяч гривен в месяц;
  • для клиентов со средним и низким риском – до 100 тысяч гривен в месяц (с 1 июня 2025 года).

Новые правила также касаются вновь созданных и неактивных ФЛП, а также так называемых "спящих" юридических лиц, которые возобновляют деятельность после перерыва. При этом определение "нового ФЛП" может варьироваться от 6 до 12 месяцев в зависимости от внутренних политик банков в соответствии с требованиями НБУ.

Лимиты для таких клиентов вводятся в два этапа: первый стартует в августе 2026 года (через 3 месяца после подписания Меморандума), второй – в ноябре 2026 года (через 6 месяцев).

Для новых и неактивных ФЛП установлены следующие пределы:

  • ФЛП 1 группы – до 600 тысяч гривен в месяц (первый этап) и до 400 тысяч гривен (второй этап);
  • ФЛП 2 и 3 группы - до 3 миллионов гривен в месяц (первый этап) и до 1 миллиона гривен (второй этап).

Аналогичный подход применяется и к "спящим" юридическим лицам:

  • до 5 миллионов гривен в месяц на первом этапе;
  • до 2 миллионов гривен в месяц на втором этапе.

На практике это означает борьбу с так называемыми дропами (людьми, чьи счета используют для сомнительных операций), фиктивной деятельностью, искусственным дроблением бизнеса и схемами уклонения от уплаты налогов. Впрочем, такие новые подходы не направлены на ограничение добросовестных клиентов, которые работают официально и прозрачно.

То есть если установленный лимит не соответствует потребностям бизнеса, клиент может обратиться в банк с запросом для повышения установленного лимита и предоставить обоснование необходимости такого повышения, а также документальное подтверждение возможности осуществлять операции в заявленном объеме. В таком случае размер лимита будет повышен до необходимого уровня, 
– говорят в Ощадбанке.

В "Сенс Банке" добавляют, что клиенты, к которым применены ограничения, имеют право обратиться в банк с запросом о повышении установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения необходимости такого повышения (сезонность, необходимость осуществления капитальных расходов и т.д.) и способности осуществлять операции в заявленных объемах.

Впрочем, банк советует не ждать отдельного запроса, а заранее подавать документы и объяснения о деятельности. Это поможет быстрее пройти проверку и избежать блокировок или дополнительных ограничений.

Связанные темы:

Банки НБУ Ощадбанк