Украинцам могут усложнить доступ к счетам: когда и кого могут коснуться новые правила финмониторинга

После регистрации евроинтеграционного законопроекта №14327 внимание общественности приковано к перспективам присоединения Украины к SEPA – Единой зоны платежей в евро (Single Euro Payments Area). В случае присоединения украинцы и бизнес смогут осуществлять переводы в евро между странами-участницами быстрее, дешевле и по упрощенным правилам – фактически так же, как это работает внутри Европейского союза.

В то же время вместе с потенциальными преимуществами появляются и вопросы по практической реализации реформы. В частности, в фокусе внимания оказались возможные изменения в сфере финансового мониторинга и работы банков. В Национальном банке и коммерческих банках объясняют, что ключевой вектор уже определен – это усиление прозрачности финансовых операций и гармонизация с европейскими требованиями.

24 Канал узнал, начали ли банки уже сейчас усиливать проверки клиентов, какие новые правила готовят и почему для ФЛП ввели новые лимиты на переводы.

Изменят ли банки правила для клиентов через SEPA и новые законы?

В Национальном банке Украины объясняют, что SEPA является частью более глубокой финансовой интеграции с Евросоюзом и одновременно требует полного соответствия европейским стандартам в сфере финансового мониторинга.

По словам заместителя председателя НБУ Алексея Шабана, присоединение к SEPA – это не только об удешевлении переводов, но и о гармонизации правил функционирования платежной системы и усиление прозрачности финансовых операций.

На запрос 24 Канала в Ощадбанке объяснили, что евроинтеграционные инициативы, в частности потенциальное присоединение Украины к SEPA, действительно определяют общее направление развития финансового сектора.

В то же время банк отмечает, что сейчас работает исключительно в рамках действующего законодательства и применяет риск-ориентированный подход к финансовому мониторингу в соответствии с украинскими и международными стандартами.

В случае принятия новых законодательных инициатив Ощад, по-прежнему, имплементирует соответствующие изменения в собственные внутренние нормативные документы и процедуры и будет осуществлять деятельность в соответствии с требованиями, – добавляют в банке.

Подобную позицию озвучили и в "Сенс Банке". Там отмечают, что сейчас банки действуют в соответствии с действующим законодательством, в частности базового закона в сфере финансового мониторинга – "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В банке обращают внимание на то, что законопроект №14327, зарегистрирован 23 декабря 2025 года, пока еще не принят и не является частью действующего законодательства. Кроме того, существует альтернативная редакция документа – №14327-1.

Поэтому только после принятия соответствующих изменений парламентом НБУ как регулятор будет иметь время для обновления собственных нормативных актов. И только после этого банки как субъекты первичного финансового мониторинга будут обязаны адаптировать внутренние процессы к новым требованиям.

Изменение банками собственных подходов к внутрибанковским процессам в сфере финансового мониторинга, особенно в сенситивных вопросах взаимодействия с клиентами, должно прежде всего основываться на нормах действующего законодательства Украины,

– заявили в "Сенс Банке".

Справочно: 24 Канал также обращался за комментарием к "Приватбанку" и Monobank, однако на момент публикации ответа от банков редакция не получила.

Как осуществляется финмониторинг сейчас и почему клиентам могут отказать в обслуживании?

В Ощадбанке отмечают, что система финансового мониторинга построена в соответствии с законодательством Украины, а также международных стандартов FATF, Базельского комитета и Вольфсбергских принципов.

Такой подход предусматривает выявление и минимизацию рисков, связанных с финансовыми преступлениями, в частности отмыванием средств, финансированием терроризма и попытками обхода санкций.

В "Сенс Банке" подтверждают, что финмониторинг осуществляется на основе риск-ориентированного подхода и предусматривает выполнение ключевых требований закона. Также там напоминают, что придерживаются требований статьи 8 этого закона, которая определяет ключевые обязанности субъектов первичного финансового мониторинга, среди которых:

обязанность назначить в банке работника, ответственного за осуществление финансового мониторинга;

разработка внутренних документов по вопросам финансового мониторинга;

обеспечение управления рисками в сфере финансового мониторинга;

осуществление надлежащей проверки новых клиентов, а также имеющихся клиентов;

представление в случаях установленных базовым законом соответствующих сообщений в Госфинмониторинг Украины.

Поэтому, для обслуживания в банке клиент должен предоставить документы и информацию, необходимые для проведения надлежащей проверки в соответствии с требованиями законодательства, добавляют в Ощадбанке. Их объем зависит от типа клиента, вида услуг и уровня риска.

Однако банк может отказать в обслуживании в случаях, предусмотренных законом. К самым распространенным причинам отказа входит: непредоставление клиентом документов или информации на запрос банка, выявление нетипичных или подозрительных операций, не соответствующих риск-профилю клиента, а также случаи, когда предоставленные объяснения или документы не опровергают подозрений относительно возможного незаконного характера деятельности.

В "Сенс Банке" говорят, что базовый закон не определяет исчерпывающего перечня документов, которые должен предоставить клиент. Зато он устанавливает перечень информации, которую банк должен выяснить в рамках процедуры изучения клиента.

Согласно закону для установления деловых отношений физическое лицо должно предоставить паспортные данные, идентификационный номер, а также ответить на вопросы банка в рамках процедуры надлежащей проверки. В определенных случаях банк также может запросить документы, подтверждающие источники происхождения средств или объясняющие содержание финансовых операций,

– комментируют в "Сенс Банк".

В финучреждении также упоминают, что основными причинами являются установление неприемлемо высокого уровня риска или непредоставление клиентом необходимых документов или информации для проведения надлежащей проверки.

Блокировка счетов и лимиты для ФЛП

Отдельно банки обращают внимание на обновленный Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Его цель заключается в том, чтобы приблизить украинский финансовый рынок к европейским стандартам.

Целью Меморандума является приведение текущей практики работы рынка финансовых услуг с требованиями законодательства Европейского союза и минимизация размера теневого сектора экономики,

– объясняют в Ощадбанке.

Напоминаем! Обновленную редакцию Меморандума было подписано банковским сообществом 14 мая 2026 года и предусматривает введение дополнительных и корректировки имеющихся инструментов мониторинга для физических лиц, ФЛП, физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и юридических лиц. Важно добавить, что этот документ не вводит новых законодательных ограничений и не меняет действующих требований финансового мониторинга.

Поэтому с мая ограничения распространяются на счета физических лиц, а с 1 сентября 2026 – на счета юридических лиц и ФЛП. Если клиент не подтверждает источники доходов документально, банки будут применять лимиты в зависимости от уровня риска:

для клиентов с высоким риском – до 50 тысяч гривен в месяц;

для клиентов со средним и низким риском – до 100 тысяч гривен в месяц (с 1 июня 2025 года).

Новые правила также касаются вновь созданных и неактивных ФЛП, а также так называемых "спящих" юридических лиц, которые возобновляют деятельность после перерыва. При этом определение "нового ФЛП" может варьироваться от 6 до 12 месяцев в зависимости от внутренних политик банков в соответствии с требованиями НБУ.

Лимиты для таких клиентов вводятся в два этапа: первый стартует в августе 2026 года (через 3 месяца после подписания Меморандума), второй – в ноябре 2026 года (через 6 месяцев).

Для новых и неактивных ФЛП установлены следующие пределы:

ФЛП 1 группы – до 600 тысяч гривен в месяц (первый этап) и до 400 тысяч гривен (второй этап);

ФЛП 2 и 3 группы - до 3 миллионов гривен в месяц (первый этап) и до 1 миллиона гривен (второй этап).

Аналогичный подход применяется и к "спящим" юридическим лицам:

до 5 миллионов гривен в месяц на первом этапе;

до 2 миллионов гривен в месяц на втором этапе.

Для чего вводятся новые лимиты на переводы?

На практике это означает борьбу с так называемыми дропами (людьми, чьи счета используют для сомнительных операций), фиктивной деятельностью, искусственным дроблением бизнеса и схемами уклонения от уплаты налогов. Впрочем, такие новые подходы не направлены на ограничение добросовестных клиентов, которые работают официально и прозрачно.

То есть если установленный лимит не соответствует потребностям бизнеса, клиент может обратиться в банк с запросом для повышения установленного лимита и предоставить обоснование необходимости такого повышения, а также документальное подтверждение возможности осуществлять операции в заявленном объеме. В таком случае размер лимита будет повышен до необходимого уровня,

– говорят в Ощадбанке.

В "Сенс Банке" добавляют, что клиенты, к которым применены ограничения, имеют право обратиться в банк с запросом о повышении установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения необходимости такого повышения (сезонность, необходимость осуществления капитальных расходов и т.д.) и способности осуществлять операции в заявленных объемах.

Впрочем, банк советует не ждать отдельного запроса, а заранее подавать документы и объяснения о деятельности. Это поможет быстрее пройти проверку и избежать блокировок или дополнительных ограничений.