Прибыли и доходы банковского сектора Украины: в НБУ назвали конкретные цифры

Украинская банковская система продолжает работать. В Нацбанке обнародовали данные о том, сколько этот сектор заработал с января по август 2022 года.

В целом за этот период украинская банковская система получила прибыль в размере 8,43 миллиарда гривен. Для сравнения это в 5,4 раза меньше, чем за аналогичный промежуток времени в 2021 году. Тогда речь шла о 45,6 миллиардах гривен.

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Финансовые показатели банков за январь – август 2022 года

В то же время, доходы украинских банков с января по август выросли на 32% по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года. Так что эта сумма составляет 227,5 миллиарда гривен.

В то время как расходы банковского сектора пошли вверх на 72% до 219 миллиардов гривен. В частности, доля отчислений в резервы стала больше в 12,4 раза. Речь идет о 89,4 миллиарда гривен.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Польши Анджей Дуда в Нью-Йорке открыли мероприятие UN Global Compact, главная цель которого – это послевоенное восстановление Украины.

До этого сообщалось, что за второй квартал (апрель – июль) текущего года банки заработали благодаря торговле валютой 12,4 миллиарда гривен. Это в 6 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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