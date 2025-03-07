Чехия может отказаться от российской нефти

Россия приостановила поставки нефти в Чехию в начале недели через нефтепровод Дружба. Как оказалось, эта ситуация возникла из-за проблем с оплатой, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Речь идет о том, что проблемы с оплатой зафиксировали между польским владельцем чешского нефтепереработчика и российскими поставщиками. По словам чешского министра промышленности, между компанией Orlen не проходит платежи.

Что известно о нефтепроводе Дружба Это крупнейший российский маршрут для поставок нефти в Европу. Нефтепровод имеет две ветки: Северная ведет в Польшу и Германию, а Южная идет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.

В то же время чиновник добавил, что Чехия может начать получать нефть через Трансальпийский нефтепровод (TAL). Этот трубопровод модернизировали на случай долгосрочной остановки поставок по Дружбе.

Более того, европейская страна может полностью рассчитывать на поставки по TAL уже со второй половины 2025 года. Все благодаря обновленной пропускной способности нефтепровода. При таких условиях Чехия сможет не импортировать российскую нефть вообще.