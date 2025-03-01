Риск-профиль клиента: кому банки могут предоставить особый статус

Банки часто могут сталкиваться с рядом рисков, которые связаны с финансовыми операциями. Для снижения подобных рисков кредиторы используют различные методы. В частности, речь идет об установлении особого статуса для клиентов.

Почему банки делают риск-профиль клиентов

Банки тщательно проверяют своих клиентов, поскольку этого требует законодательство. Этот процесс также необходим для идентификации клиентов, обеспечения безопасности операций, выявления подозрительных операций, повышения доверия и репутации и тому подобное.

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Как результат, некоторые клиенты могут получить специальный статус в банке. Об этом эксклюзивно для 24 Канала рассказал председатель Комитета НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации, управляющий партнер АО "EvrikaLaw" Андрей Шабельников.

Шабельников объяснил, что банки, которые являются субъектом первичного финансового мониторинга, могут устанавливать различные степени риска своим клиентам. Один из них – это "high risk" (высокий уровень риска).

Адвокат объяснил, что клиент получает этот статус, если есть основания считать, что есть высокая вероятность использования финансового учреждения для легализации (отмывания) доходов, которые были получены такими способами:

Преступным путем.

Финансированием терроризма и/ или финансированием распространения оружия массового уничтожения.

К теме! В Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" четко прописаны условия о статусе "high risk" для клиентов банков.

Кто такие клиенты высокого риска

Согласно украинскому законодательству, к клиентам с высоким уровнем риска могут отнести лиц, которые проводят операции, что не соответствуют их профилям, имеют различные вариации связей с подсанкционными странами (Россия, Беларусь и т.д.), связаны с лицами, подозреваемых в причастности к противоправным действиям.

Также статус "high risk" могут установить таким клиентам:

Компании или частные лица с историей финансовых трудностей или низким кредитным рейтингом.

Клиенты, чьи деятельности могут противоречить законодательству или стандартам безопасности.

Лица с неясной или сомнительной деловой репутацией.

Клиенты, которые не предоставляют банку или платежной системе необходимую информацию о себе и своей деятельности.

Что такое кредитный рейтинг Это показатель, который отражает платежеспособность заемщика. Для формирования этого рейтинга используют кредитную историю лица, которая включает своевременность уплаты кредитов и счетов, общую сумму задолженности, продолжительность кредитной истории, количество открытых кредитов и заявок на новые займы.

Андрей Шабельников указал, что банки также обращают особое внимание на такие категории клиентов при проведении проверки и могут присвоить им высокий уровень риска: