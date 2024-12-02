Что делать, когда банк заблокировал зарплатную карту

Блокировка карты –это неприятная ситуация для любого. Особенно, если речь идет о карте, на которую приходит зарплата. При этом никто не застрахован от такой ситуации. Поэтому стоит знать, как нужно действовать.

Что делать, если банк заблокировал зарплатную карту

Юрист Константин Скляр эксклюзивно 24 Каналу рассказал, как нужно действовать, если банк заблокировал зарплатную карту. Он объяснил, какие должны быть первые шаги.

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По словам юриста, прежде всего нужно связаться со службой поддержки банка. Работники банка назовут причину блокировки и предоставят инструкции по необходимым действиям. Как правило, это можно сделать позвонив или посетив ближайшее отделение банка.

Напомним, что ранее эксперты объяснили, что ранее эксперты объяснили, по каким причинам банки могут заблокировать зарплатную карту. Обо всех деталях – читайте здесь!

Скляр добавил, что дальнейшие шаги будут зависеть от причины блокировки карты:

Если проблема связана с необходимостью обновления данных или подтверждения идентификации, следует как можно быстрее предоставить необходимые документы. В частности, речь идет о паспорте, идентификационный код, или справку об изменении фамилии.

Если блокировка карты связано с судебным решением или исполнительным производством, то рекомендуют обратиться к юристу для получения подробной консультации.

Кроме того, стоит проверить реестр судебных решений для выяснения обстоятельств.

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