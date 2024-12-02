Що робити, коли банк заблокував зарплатну картку

Блокування картки – це неприємна ситуація для будь–кого. Особливо, якщо йдеться про картку, на яку приходить зарплата. При цьому ніхто не застрахований від такої ситуації. Тож варто знати, як потрібно діяти.

Що робити, якщо банк заблокував зарплатну картку

Юрист Костянтин Скляр ексклюзивно 24 Каналу розповів, як потрібно діяти, якщо банк заблокував зарплатну картку. Він пояснив, які мають бути перші кроки.

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За словами юриста, найперше потрібно зв’язатися зі службою підтримки банку. Працівники банку назвуть причину блокування та наддадуть інструкції щодо необхідних дій. Як правило, це можна зробити подзвонивши або відвідавши найближче відділення банку.

Нагадаємо, що раніше експерти пояснили, через які причини банки можуть заблокувати зарплатну картку. Про усі деталі – читайте тут!

Скляр додав, що подальші кроки будуть залежати від причини блокування картки:

Якщо проблема пов’язана з необхідністю оновлення даних або підтвердження ідентифікації, слід якнайшвидше надати необхідні документи. Зокрема, йдеться про паспорт, ідентифікаційний код, або довідку про зміну прізвища.

Якщо блокування картки пов’язане із судовим рішенням або виконавчим провадженням, то рекомендують звернутися до юриста задля отримання детальної консультації.

Крім того, варто перевірити реєстр судових рішень для з’ясування обставин.

До теми! НБУ наголошує, що банки зобов'язані проводити належну перевірку усіх своїх клієнтів. Ці заходи включають ідентифікацію та верифікацію даних особи. Існує декілька ситуацій, коли кредитори можуть робити запит про проведення вище згаданих процедур. Крім того, в НБУ розповіли, як банки перевіряють та отримують актуальні дані клієнтів в умовах воєнного стану