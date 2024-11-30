Проверка клиентов в банке: что стоит знать

НБУ эксклюзивно для 24 Канала сообщил, что банки обязаны проводить надлежащую проверку как новых, так и имеющихся клиентов. В частности, речь идет об идентификации и верификации клиента (его представителя), обеспечении актуальности полученных и имеющихся документов, данных и информации о клиенте.

В то же время управляющий партнер адвокатского объединения EvrikaLaw Андрей Шабельников рассказал, когда банки могут обращаться к клиентам с требованием о повторной идентификации или верификации лица.

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Прежде всего он заметил, что, пожалуй, каждый человек, который имеет банковский счет и использует банковскую карту для осуществления расчетов, сталкивался с ситуацией, когда от банка поступает сообщение о необходимости пройти процесс идентификации/ верификации для подтверждения своей личности.

Что такое идентификация и верификация данных в банке Идентификация – это получение банком от клиента его идентификационных данных. Верификация – это установление (подтверждение) кредитором соответствия личности клиента в его присутствии полученным от него идентификационным данным.

Он рассказал, что для проведения такой операции существует несколько оснований:

Окончание срока действия документов: если у клиента закончился срок действия паспорта или других идентификационных документов, банк имеет право требовать обновления данных. Это нужно для поддержания актуальности информации и соблюдения требований финансового законодательства.

Периодические проверки для предотвращения финансовых преступлений : согласно законодательству о финансовом мониторинге, банки обязаны периодически проверять данные клиентов для предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма. Это может включать запрос дополнительных документов или обновление имеющихся данных.

Подозрение в подделке документов или данных: если банк получает информацию о возможной подделке документов или неточности в предоставленных данных, он имеет право приостановить доступ к счету до получения подтверждения от клиента. Такая ситуация может произойти, если банк получает от третьей стороны информацию о фальшивых документах.

Важно! Адвокат Анна Даниэль добавила, что идентификация и верификация клиента осуществляются до установления деловых отношений, совершения сделок, проведения финансовой операции, открытия счета. По ее словам, банк может осуществить идентификацию на основании информации, полученной от клиента (представителя клиента), или одновременно на основании документов и/или информации, полученной банком с целью осуществления его верификации.

НБУ об актуализации данных в банке

В НБУ заявили, что банки в рамках осуществления надлежащей проверки своих клиентов обязательно должны осуществлять актуализацию данных о клиенте. Речь идет о полученных и имеющихся документах, данных и информации о нем и тому подобном. Сроки актуализации данных о клиенте зависят от риска деловых отношений с клиентом:

Для клиентов высокого уровня риска проверку нужно проводить не реже одного раза в год;

Для клиентов среднего уровня риска соответствующую процедуру осуществляют не реже одного раза в 3 года;

В других случаях, при условии отсутствия подозрений, проверку проводят не реже одного раза в 5 лет.

Также банки обязаны обеспечивать актуализацию данных о клиенте, если выявлены факты наличия существенных изменений. Для примера, речь идет о таких ситуациях:

Окончания срока (прекращения) действия, утраты силы / признания недействительными представленных документов;

Потери силы / обмена идентификационного документа клиента (представителя клиента);

Установление факта принадлежности клиента к PEP.

Более того, кредиторы в своих внутренних документах имеют право предусмотреть и другие случаи, когда проводят актуализацию данных о клиенте.

Обратите внимание! В НБУ объяснили, что повторная идентификация и верификация клиента (его представителя) не являются обязательными, если это лицо прошло эти этапы согласно требованиям украинского законодательства. Кроме того, эти операции необязательно проводить, если у банка нет подозрений и/или оснований считать, что имеющиеся документы, данные или другая информация о клиенте не соответствует действительности и/или больше не актуальна.

Требования к проверке данных в банке во время военного положения

В постановлении правления НБУ от 23 марта 2022 года указали особенности исполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга в связи с введением в Украине военного положения.

Выделяют следующие условия:

Если нет возможности установить с клиентом контакт или в случае окончания срока (прекращения) действия, утраты силы или признания недействительными представленных документов, утраты силы/обмена идентификационного документа клиента (представителя клиента), то банки могут не проводить мероприятия по актуализации данных о клиентах.

В то же время, если нет препятствий для актуализации данных о клиентах, то этот процесс осуществляют с использованием дистанционных каналов связи в пределах технических возможностей.

В Нацбанке добавили, что вышеупомянутые особенности действуют в течение периода действия военного положения в Украине.