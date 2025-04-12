Що потрібно змінити для вдосконалення банківського сектору в Україні
Економіст та член Ради НБУ Василь Фурман на першій лекції "Капіталу 24" розповів, що банківський сектор в Україні залишається стабільним. Водночас він додав, що є сфери, які варто вдосконалити. Зокрема, існує потреба у покращенні захисту прав кредиторів, пише 24 Каналу.
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Це дуже важлива історія. Я пам'ятаю, коли можна було судитися десятками років за кредити, які колись буди видані. Це неправильно. Як свідчить європейська практика, цей процес має тривати недовго: в межах до одного року, що є гарним результатом.
Фурман підмітив, що захист прав кредиторів впирається ще й в те, наскільки ефективно працює судова система в країні. Він зазначив, що в Україні наразі проводять багато відповідних реформ, а також висловив сподівання, що в майбутньому в Україні буде судова система європейського рівня.
Я сподіваюся, що коли ми побудуємо ефективну судову систему, коли ми забезпечимо захист прав кредиторів, що є дуже важливо, то це нам дозволить фундаментально змінити економічне середовище в нашій державі в кращу сторону,
– заявив Фурман.
У цьому контексті варто зважати на такі моменти:
- Аби забезпечити економічне зростання на рівні 7 – 10% річних на регулярній основі, щоб наздоганяти країни Східної Європи, що також не будуть стояти на місці, Україні потрібно буде залучити величезний масив інвестицій.
- Зі слів економіста, йдеться про десятки мільярдів доларів. Ба більше, на перший план мають вийти саме приватні інвестиції.
- Тож, інвестиційний клімат, захист прав кредиторів, судова система, інфраструктура фондового, фінансового ринку – це елементи, які Україні доведеться розбудовувати та вдосконалювати у післявоєнний період.
Нагадаємо, що банки в Україні загалом впоралися із підвищення податку на їхній прибуток. Відповідну заяву зробила перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова. Проблеми із падінням капіталу зафіксували лише в "Укрексімбанку".