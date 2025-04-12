Що потрібно змінити для вдосконалення банківського сектору в Україні

Економіст та член Ради НБУ Василь Фурман на першій лекції "Капіталу 24" розповів, що банківський сектор в Україні залишається стабільним. Водночас він додав, що є сфери, які варто вдосконалити. Зокрема, існує потреба у покращенні захисту прав кредиторів, пише 24 Каналу.

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Василь Фурман Член Ради НБУ Це дуже важлива історія. Я пам'ятаю, коли можна було судитися десятками років за кредити, які колись буди видані. Це неправильно. Як свідчить європейська практика, цей процес має тривати недовго: в межах до одного року, що є гарним результатом.

Фурман підмітив, що захист прав кредиторів впирається ще й в те, наскільки ефективно працює судова система в країні. Він зазначив, що в Україні наразі проводять багато відповідних реформ, а також висловив сподівання, що в майбутньому в Україні буде судова система європейського рівня.

Я сподіваюся, що коли ми побудуємо ефективну судову систему, коли ми забезпечимо захист прав кредиторів, що є дуже важливо, то це нам дозволить фундаментально змінити економічне середовище в нашій державі в кращу сторону,

– заявив Фурман.

У цьому контексті варто зважати на такі моменти:

Аби забезпечити економічне зростання на рівні 7 – 10% річних на регулярній основі, щоб наздоганяти країни Східної Європи, що також не будуть стояти на місці, Україні потрібно буде залучити величезний масив інвестицій.

на регулярній основі, щоб наздоганяти країни Східної Європи, що також не будуть стояти на місці, Україні потрібно буде залучити величезний масив інвестицій. Зі слів економіста, йдеться про десятки мільярдів доларів. Ба більше, на перший план мають вийти саме приватні інвестиції.

Тож, інвестиційний клімат, захист прав кредиторів, судова система, інфраструктура фондового, фінансового ринку – це елементи, які Україні доведеться розбудовувати та вдосконалювати у післявоєнний період.

Нагадаємо, що банки в Україні загалом впоралися із підвищення податку на їхній прибуток. Відповідну заяву зробила перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова. Проблеми із падінням капіталу зафіксували лише в "Укрексімбанку".