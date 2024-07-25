Банки стран Центральной Азии массово не принимают платежи россиян: с чем это связано

У россиян снова возникли проблемы с банками сразу в нескольких странах Центральной Азии. Выделяют несколько причин, которые затруднили проведение транзакций.

Банки стран Центральной Азии отказываются от платежей из России

Проводить платежи от российских компаний массово отказываются кредиторы из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщают российские СМИ.

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В целом доля отказов от российских платежей выросла до 30%, тогда как на проведение операций теперь нужно выделять до двух недель. Добавляют, что иногда одно и то же финансовое учреждение может принять платежи на меньшие суммы, но не согласовывать большие операции. Также у россиян возникают проблемы и с операциями, которые проходят через китайские банки. Для примера, кредиторы из Поднебесной ограничили конвертацию рублей в юани.

Среди главных причин, которые спровоцировали эти изменения, выделяют такие:

Повышение требований к проверке в банках Центральной Азии. Кредиторы требуют все больше документов о компаниях, их учредителей, клиентов, источники происхождения средств и подробности сделок и т.д;

Банки опасаются вторичных санкций со стороны США.

Напомним, у россиян начали возникать проблемы с международными платежами в конце 2023 года. Тогда президент США Джо Байден разрешил Минфину вводить вторичные санкции против кредитных организаций за работу с российскими компаниями, которые внесли в санкционный список, и помощь военно-промышленному комплексу государства-агрессора.