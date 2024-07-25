Банки стран Центральной Азии отказываются от платежей из России

Проводить платежи от российских компаний массово отказываются кредиторы из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщают российские СМИ.

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В целом доля отказов от российских платежей выросла до 30%, тогда как на проведение операций теперь нужно выделять до двух недель. Добавляют, что иногда одно и то же финансовое учреждение может принять платежи на меньшие суммы, но не согласовывать большие операции. Также у россиян возникают проблемы и с операциями, которые проходят через китайские банки. Для примера, кредиторы из Поднебесной ограничили конвертацию рублей в юани.

Среди главных причин, которые спровоцировали эти изменения, выделяют такие:

Повышение требований к проверке в банках Центральной Азии. Кредиторы требуют все больше документов о компаниях, их учредителей, клиентов, источники происхождения средств и подробности сделок и т.д;

Банки опасаются вторичных санкций со стороны США.

Напомним, у россиян начали возникать проблемы с международными платежами в конце 2023 года. Тогда президент США Джо Байден разрешил Минфину вводить вторичные санкции против кредитных организаций за работу с российскими компаниями, которые внесли в санкционный список, и помощь военно-промышленному комплексу государства-агрессора.