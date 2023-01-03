В американских банках зафиксировали прогресс в процессе устранения разрыва по гендерному признаку в финансовой индустрии. Однако еще рано говорить о конце этого пути, особенно если речь идет о количестве женщин на руководящих должностях.

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Американские банки прогрессируют в устранении гендерного разрыва

В рамках одного из последних исследований по этой теме от рейтингового агентства DBRS Morningstar, эксперты проанализировали ситуацию с женщинами на руководящих должностях в 28 американских банках.

В 2021 году женщины составляли 26% топ-менеджеров в банках, а также 32% – в советах директоров. Эти цифры оценивают как достаточно низкие, но картина существенно улучшилась за 8 лет. Например, в 2014 году ситуация была следующая:

Должности на уровне высшего руководства в банках занимали 18% ;

; В то время как в советах директоров этот показатель остановился на уровне 22%.

В ходе исследования обнаружили, что женщины реже достигают топового уровня на должностях, непосредственно сосредоточенных на финансовой деятельности. Подтверждает это тот факт, что женщины возглавляют отдел кадров в 70% случаях в 28 банках США.

Ситуация с гендерным равенством в банках США / Инфографика DBRS Morningstar

На таких должностях как главный финансовый директор доля женщин составляет лишь 13%, а должность главы по управлению рисками – 20%. Только в одном из банков женщина является генеральным директором.

Специалисты также заявили, что занятость женщин на должностях, менее связанных с финансовой спецификой, есть свидетельством того, что гендерный разрыв в банках может быть более масштабным, чем сообщают.

Более того! В исследовании подчеркивают, что этот вопрос имеет важнейшее значение, поскольку гендерное разнообразие формирует условия для более широкого спектра идей и опций. Так что с устранением этой проблемы банки и финансовые учреждения выигрывают гораздо больше.