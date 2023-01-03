В американських банках зафіксували прогрес у процесі усунення розриву за гендерною ознакою у фінансовій індустрії. Проте ще зарано говорити про кінець цього шляху, особливо якщо йдеться про кількість жінок на керівних посадах.

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Американські банки прогресують в усуненні гендерного розриву

У рамках одного з останніх досліджень по цій темі від рейтингового агентства DBRS Morningstar, експерти проаналізували ситуацію з жінками на керівних посадах у 28 американських банках. У 2021 році жінки складали 26% топменеджерів команд у банках, а також 32% – у радах директорів. Ці цифри оцінюють як досить низькі, але картина суттєво покращилася за 8 років. Для прикладу, у 2014 році ситуація була така:

Посади на рівні вищого керівництва у банках займали 18% ;

; Тоді як у радах директорів цей показник зупинився на рівні 22%.

Під час дослідження виявили, що жінки рідше досягають топового рівня на посадах, які безпосередньо зосередженні на фінансовій діяльності. Підтвердження цього є, те що жінки очолюють відділ кадрів у 70% випадках у 28 банках США.

Ситуація з гендерною рівністю у банках США / Інфографіка DBRS Morningstar

Натомість на таких посадах як головний фінансовий директор частка жінок складає лише 13%, а посаду глави з управління ризиками – 20%. Лише в одному з банків жінка є генеральною директоркою.

Фахівці також заявили, що зайнятість жінок на посадах, які менше пов'язані з фінансовою специфікою, є свідченням того, що гендерний розрив у банках може бути масштабнішим, ніж повідомляють.

Ба більше! У дослідженні наголошують, що це питання має надважливе значення, оскільки гендерне різномаїття формує умови для ширшого спектра ідей та опцій. Тож з усуненням цієї проблеми банки та фінансові установи виграють набагато більше.